Madımak Olayı'nda hayatlarını kaybedenler anıldı

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak otelinde yaşanan olaylarla hayatlarını kaybeden 37 kişi düzenlenen programlarla anıldı

SİVAS - Sivas'ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak otelinde yaşanan olaylarla hayatlarını kaybeden 37 kişi düzenlenen programlarla anıldı.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak Oteli içerisinde 33 şair-yazar-ozan, 2 otel personeli ve otel dışında ki 2 kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmişti. Madımak olaylarında hayatını kaybedenler için olayların 29. yıl dönümünde anma programları düzenlendi.

İlk olarak Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve il protokolü Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan eski Madımak Oteli'ne giderek, olaylarda hayatını kaybedenler için oluşturulan köşeye karanfil bıraktı, dua etti.