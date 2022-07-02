'Madımak Katliamı'nda Hayatını Kaybeden Aydınlar ve Sanatçılar, Bayraklı'da Anıldı

Bayraklı Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Otel'deki yangında katledilen aydınlar ve sanatçılar için anma programı düzenledi.

Anma programına, Başkan Sandal'ın yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, DİSK Genel İş 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, meclis üyeleri, muhtarlar,siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki 2 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen törende Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve katılımcılar, 29 yıl önce Madımak Oteli'nde yakılarak katledilenler anısına karanfil bıraktı.

"MİRASIMIZA VE DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Sandal, "Üzerimize düşen görev; tarihsel mirasımıza ve değerlerimize sahip çıkmak. Türk'ü Kürt'ü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi bu bayrak altında olan, bu toprakları vatan bilen herkesi bizden bileceğiz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün, bayrağımızın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet değerlerinin dışında olan herkesi bu davanın dışında tutacağız. Kimin hangi inançtan, hangi görüşten veya nereli olduğunun önemi yok. Adam olmanın mezhebi, ırkı, memleketi olmaz. Bu davada hep birlikte olalım. Kutuplaşmayı, kavgayı, ötekileştirmeyi bitirmekle ilgili üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Sivas içimizi burkuyor. Diri diri yananlar varken sevinç çığlıkları atan vicdansızlar vardı. Kaybettiğimiz canların huzurunda bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Umuyorum bir daha böyle acılar, zulümler yaşamayız. Bunun için hep bir arada ve birlik olmak zorundayız" dedi.

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, "Bu dava öyle bir dava ki; hiçbir zaman bitmeyecek. Yanan bizim canımızdı ama biz çoğaldık ve çoğalmaya da devam edeceğiz. Bu ülkede ne Hasret'leri, ne Behçet'leri ne de Asım'ları bitirebilecekler… Bugün benim için biraz daha zor bir gün: 29 yıl önce adı Hasret'ti. O özgür dünyaya hasretti, şimdi biz ona hasret… Ama biz her şeye ve herkese inat; unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Madımak Oteli'ni de müze yapacağız buradan da ant olsun" diye konuştu.

"HERKESİN ÖZGÜR OLDUĞU TÜRKİYE'Yİ KURACAĞIZ"

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, "Sivaslı kimle konuşsak bu konuda kahroluyor. Unutmadık, unutmayacağız, mücadelemize devam edeceğiz… Kazanacağız, halk kazanacak, ülkemiz kazanacak. Herkesin eşit, özgür birer yurttaş olacağı bir Türkiye'yi mutlaka kuracağız. Bugüne kadar yitirdiğimiz tüm devrim şehitlerimizin kabirlerinde huzur olacak. Madımak şehitlerimizi şükranla, saygıyla anıyorum" dedi.

"BİR GÜN HESABINI SORACAĞIZ"

DİSK Genel İş 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Eğer bu ülkede birileri laikliğe, cumhuriyete, aydınlığa, özgürlüğe ve Mustafa Kemal'e saldırıyorsa onlardan başka düşmanımız yok. Bize düşen de; ülkemizi, geleceğimizi korumak, değerlerimize sahip çıkmak ve hep bir arada olmaktır. Sivas'ta yaşanan katliamı bir kez daha lanetliyoruz, faillerini lanetliyoruz. Bir gün bu ülkenin işçi sınıfı, masumlar, aydınlar, bunun hesabını soracaktır" diye konuştu.

"UNUTURSAK, VİCDANIMIZ KURUSUN"

Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt ise "Bu sadece Alevi yurttaşların sorunu değil. Günümüzde de aynı tehlikenin sürdüğünü ve bu tür baskıların sistematik bir politika olduğunu düşünüyoruz. Bu katliamı yapanları, savunucularını kınıyor, şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Eğer Sivas'ı unutursak, vicdanımız kurusun" dedi.

ANKA / Yerel