Madencilik çalışanlarından çocuklara sürpriz

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Muratdere Madencilik çalışanları çocuklara sürpriz yaptı.

İlçe bağlı Muratdere, Ormangüzle ve Erikli köylerinde yaşayan çocuklar hediyelerini alarak çifte bayram yaşayarak, Muratdere Madencilik çalışanları ile oyunlar oynayarak uçurtma uçurdular. Çocukların büyük mutluluk yaşadığı ve renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikle ilgili Muratdere Madencilik'ten yapılan açıklamada, "Bu yılda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonrası Muratdere, Ormangüzle ve Erikli köylerindeki aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ziyaret ettik. Masmavi gökyüzünün altında uçurtmalar uçurduk, oyunlar oynadık, mutlu yarınlarımız için umut yeşerttik" denildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel