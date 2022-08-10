Madencilere kadına yönelik şiddetle mücadele anlatıldı Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından madencilere kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak maksadıyla "KadınaElKalkamaz" mottosuyla bilgilendirme yapıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından madencilere kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak maksadıyla "KadınaElKalkamaz" mottosuyla bilgilendirme yapıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Merkez İlçe sorumluluk alanında bulunan özel bir maden ocağında çalışan 600 erkek vatandaşa kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak maksadıyla #KadınaElKalkamaz mottosuyla bilgilendirme yapıldı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Zonguldak Hisarcık Çocuk Yerel Haberler

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