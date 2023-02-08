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Madenciler soba yaptı, deprem bölgesine gönderildi

Yerel Haberler

Madenciler soba yaptı, deprem bölgesine gönderildi

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Maden Makineleri Fabrikasında çalışan madenciler depremzedeler için soba üretti.

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) Maden Makineleri Fabrikasında çalışan madenciler depremzedeler için soba üretti.

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Maden Makineleri Fabrikasında çalışan madenciler, depremzedeler için pratik soba yapımına başladı. İlk etapta bin adet yapılması planlanan sobaların tamamlanan kısmı bugün yardımlarla birlikte tırla deprem bölgesine gönderildi. Madenciler kalan kısmını da tamamlayarak önümüzde ki günlerde sobalarla birlikte deprem bölgesine gitmeyi planlıyor. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Maden Yerel Haberler

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