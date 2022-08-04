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Madenciler işçi açıklarının giderilmesini istedi

Madenciler işçi açıklarının giderilmesini istedi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan işçiler, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'i ziyaret etti.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan işçiler, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'i ziyaret etti.

GMİS Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan madencileri makamında ağırladı. İşçiler, TTK'daki işçi açıklarının bir an önce giderilmesi gerektiğini söylediler. 5 işçinin çalışması gereken bölgede 3 işçi çalıştıklarını ve bunun iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye attığını anlatan işçiler, "Demir çeliğin, termik santralin ve limanın olduğu kentte ihtiyaç duyulan kömür üretimini arttırmak için istihdamın artması gerekiyor. Bizler sayın milletvekillerimizin buna duyarsız kalmayacağını düşünüyoruz" dediler.

Demir de işçilerin taleplerini dinleyerek sorunların çözümü için çalıştıklarını söyledi. Demir, "Müesseselerdeki işçi açıkları iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atıyor. Bizler sorunların farkındayız. Çözümü için mücadelemiz sürüyor. Türkiye'nin kömüre ihtiyacı olduğu bugünlerde sizlerin taleplerine duyarsız kalınmayacağı düşüncesindeyim" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Türkiye Maden Yerel Haberler

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