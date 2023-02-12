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Madenciler enkazdan buldukları yüklü miktarda paraları jandarmaya teslim etti

Yerel Haberler

Madenciler enkazdan buldukları yüklü miktarda paraları jandarmaya teslim etti

Zonguldak'tan deprem bölgesine giden maden işçileri, arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında buldukları yüklü miktarda para ve altını jandarma ekiplerine teslim etti.

Zonguldak'tan deprem bölgesine giden maden işçileri, arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında buldukları yüklü miktarda para ve altını jandarma ekiplerine teslim etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi Müdürlüğü'nde çalışan madenciler, Hatay'daki deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken, maden işçileri enkazda yüklü miktarda para ve altın buldu. Maden işçileri, kayıt altına aldıkları paraları jandarma ekiplerine teslim etti. Jandarma teslim aldığı para ve altınlarla ilgili tutanak tuttu. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Jandarma Hatay Maden Yerel Haberler

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