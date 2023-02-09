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Madenciler depremin 88. saatinde karı koca çifti kurtardı

Yerel Haberler

Madenciler depremin 88. saatinde karı koca çifti kurtardı

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, depremden 88 saat sonra 10 saat süren çalışmanın ardından enkazda kalan İbrahim Halil ve eşi Ayla Halil'i yaralı olarak çıkartmayı başardı.

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, depremden 88 saat sonra 10 saat süren çalışmanın ardından enkazda kalan İbrahim Halil ve eşi Ayla Halil'i yaralı olarak çıkartmayı başardı. O anları görüntüleyen maden işçisi, "Allah'ım sana şükürler olsun" diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Hatay'da çalışmalarına devam eden maden işçileri, depremin 88'inci saatinde enkaz altında depremzede çifte ulaştı. Diğer kurtarma ekiplerinin de yardımıyla yaklaşık 10 saat mücadele veren maden işçileri, göçükte kalan Ayla ve İbrahim Halil'e ulaşmayı başardı. Maden işçileri ve diğer kurtarma ekipleri o anda büyük sevinç yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde çalışan maden işçisi Mevlüt Davul, "Allah'ım sana şükürler olsun" diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralı çift hastaneye kaldırıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Hatay Maden Yerel Haberler

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