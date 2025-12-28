Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Çakır'dan Asgari Ücret Tepkisi: "28 Bin Lirayı Sendikacılara, Milletvekillerine Versek Bir Ay Geçinebilirler Mi?"

(MANİSA) - Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, 2026 yılı için asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlenmesine tepki göstererek, "Bu 28 bin lirayı sendikacılara versek bir ay geçinebilirler mi? Milletvekillerine versek geçinebilirler mi? Bir ay değil; bir gün geçinsinler. Bir gün bu işçinin aldığı maaşla yaşasınlar" ifadelerini kullandı.

Çakır, yaptığı açıklamada, son bir yılda 52 madencinin yaşamını yitirdiğini belirterek, bunun hiçkimse tarafından duyulmadığını, görülmediğini ifade etti.

Çakır, şöyle konuştu:

"Bunu siyasete de söylemek isterim, sendikalara da söylerim, patronlara da… Bu ülkede şöyle bir gerçek var: İşçi sınıfı hiçbir zaman kazanmadı, hep kaybetti. İş cinayetlerinde de kaybettik, işten atılırken de kaybettik, çalışırken de hep kaybettik. Siyasetçiler işçisini hiçbir zaman yeterince savunmadı. 'Sarı sendikalar' dediğimiz sendikalar zaten hiçbir zaman işçisini savunmadı. Öleni savunmadılar, işten atılanı savunmadılar, çalışanı da hiç savunmadılar."

Türkiye'deki işçilere bakıldığında, "Sanki 1700'lü yıllarda çalışıyorlar gibi bir tablo gördüklerini" söyleyen Çakır, işçilerin köleleştirildiğini kaydetti.

Bu yıl içerisinde bin 956 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirten Çakır, "Ama ne bir patronun ne bir sendikanın ceza aldığını ne de yönetenlerden birinin ceza aldığını görüyoruz" dedi.

Ermenek Maden Faciası'nın üzerinden 11 yıl geçtiğini, 18 madencinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Çakır, "Bu aileler hala kan parasını alamadı. Kalan aileler emekli olamadı, hala mağdur" diye konuştu.

"Bu işçiye değer verin, emeğine saygı duyun"

Çakır, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücretle ilgili şunları kaydetti:

"Bu ülkede işçi sınıfının yüzde 60'ı asgari ücretle çalışıyor. Gerçekten üzülüyorum. Bakanlarımız, siyasi partilerimiz, sendikacılarımız bizimle alay ediyor. Asgari ücret 28 bin lira oldu; ev kiralarına, gıdaya yüzde 40 zam geldi. Önümüzdeki bir hafta, on gün içinde yeni zamlar gelecek. Bu insanlar nasıl geçinecek? Bu ülkede nasıl yaşayacak? Bu 28 bin lirayı sendikacılara versek bir ay geçinebilirler mi? Milletvekillerine versek geçinebilirler mi? Bir ay değil; bir gün geçinsinler. Bir gün bu işçinin aldığı maaşla yaşasınlar. 'Biz halkı seviyoruz, vatanı seviyoruz, milleti seviyoruz' diyorsunuz ama bu sözlerde kalıyor. Gerçekte yoksunuz. Sadece cebinizi düşünüyorsunuz. Bir sendika yöneticisi yedi asgari ücret maaş alıyor. Siz işverenden bir asgari ücret talep etmeye korkuyor musunuz? Böyle sendikacılık olur mu, böyle siyaset olur mu? 28 bin lirayla geçinin bakalım; hanginiz geçinebileceksiniz? Yazıktır, günahtır. Bu işçiye değer verin, emeğine saygı duyun."