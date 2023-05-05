Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçede 'Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Siber Dolandırıcılık' ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçede 'Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Siber Dolandırıcılık' ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Günümüz dünyasının en önemli sorunları arasında yer alan uyuşturucu madde kullanımına dikkat çekmek için jandarma personelleri ilçede yaşayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme yaparak broşür dağıttı. Konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer, "Bağımlılığa neden olabilen bu durum tedavi edilebilir ancak kronik bir sağlık problemidir. Sorunla ilgili güçlü bir mücadelenin sürdürülmesi, uyuşturucu suçlarının arkasında yatan nedenlerin ve risk faktörlerinin belirlenerek etkin strateji ve faaliyetlerin yürütülmesi ile mümkündür" dedi. - BİLECİK