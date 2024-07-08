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Macron, Başbakan Attal'dan görevde kalmasını istedi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçimlerin ardından istifa kararı alan Başbakan Gabriel Attal'dan görevde kalmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçimlerin ardından istifa kararı alan Başbakan Gabriel Attal'dan görevde kalmasını istedi.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, genel seçimlerde sol partilerden oluşan ittifakın birinci çıkmasının ardından Emmanuel Macron'a istifasını sunmak üzere Elysee Sarayı'na geldi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Macron'un Attal'dan ülkede istikrarı sağlamak amacıyla şimdilik başbakanlık görevinde kalmasını istediği belirtildi.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, dün seçim sonuçlarının belli olmasının ardından istifasını sunacağını açıklayarak, yeni bir hükümet kurulana kadar görevine devam edeceğini ifade etmişti.

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün düzenlenen erken genel seçimlerin ikinci turunda sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakının birinci olduğu belirtilmişti. Hiçbir parti veya ittifakın mecliste çoğunluğu sağlayamadığı ülkede koalisyon hükümetinin kurulması bekleniyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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