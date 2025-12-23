Haberler

Macron, Fransız askerleriyle Abu Dabi'de spor yaptı

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fransız askerleriyle spor yaparak moral verdi. Ziyareti sırasında sosyal medyada tartışmalara neden olan görüntüler paylaşıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentinde konuşlu Fransız askerleri ile spor yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 21-22 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği ziyarete ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Macron, fitness içerik üreticisi Fransız YouTuber Tibo InShape adıyla bilinen Thibaud Delapart ile Abu Dabi kentinde konuşlu Fransız askerleri ile spor yaptı. Macron'un paylaştığı görüntüler, sosyal medyada "Yapay zeka mı?" tartışmalarını ve "propaganda" eleştirilerine neden oldu.

Görüntülerde, birçok hareketin yapıldığı, Tibo InShape'ın ise antrenman boyunca esprili şekilde tempo tuttuğu görüldü. Videoda, YouTuber'ın "Hadi, sızlanmak yok" şeklindeki uyarı yaptığı da duyuldu.

Görüntülere, ayrıca askerlerin Cumhurbaşkanı Macron'la hatıra fotoğrafı çektirdiği, alkışlarla destek verdiği ve 48'inci yaşı dolayısıyla kendisine pasta ikram ettiği anlar da yer aldı.

Macron ziyareti kapsamında, Abu Dabi'de konuşlu yaklaşık 900 Fransız askeriyle Noel yemeğinde bir araya geldi. Fransız basınında yer alan haberlerde, Elysee Sarayı mutfağından giden şeflerin hazırladığı özel Noel menüsü askerlere ikram edildiği ve Macron'un askerlerle aynı sofrayı paylaşarak yıl sonu döneminde görev başındaki birliklere "moral ve dayanışma" mesajı verdiği kaydedildi. - ABU DABİ

