Macit Horasan'da, Çakır İspir'de seçim çalışmalarını sürdürdü

MHP milletvekili adayı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit seçim çalışmalarını Horasan ilçesinde sürdürdü. MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, İl Başkan yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Cihan Aksakal ile birlikte Horasan'a gelen Macit burada MHP Horasan İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Macit ve beraberindeki heyet İlçe Başkanı Köksal Çerçi ile birlikte SKM açılışına katıldıktan sonra esnafı ziyaret etti. Macit; "Horasanlı hemşerilerimize Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyin selamlarını ilettik ve Cumhur İttifakına destek istedik. Yeni Türkiye Vizyonu ile şehrimiz ve ülkemiz için yapacaklarımızı anlattık. Hemşerilerimizin bizlere yaklaşımı ve desteği son derece anlamlıydı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Macit ve beraberindeki heyet daha sonra Köprüköy ve Yağan'a geçti. Burada Köprüköy İlçe Başkanı Enver Karasu ile bitlikte esnaf gezisi gerçekleştiren Macit burada da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Köprüköy'de de büyük bir ilgi ile karşılanan Macit; "Vatandaşlarımız bizleri bağrına basmaya devam ediyor. Burada da diğer ilçelerde olduğu gibi Cumhur İttifakı ve MHP rüzgarı esiyor çok şükür. Bizler de vatandaşlarımızın taleplerini önerilerini dikkatle dinliyoruz ve not alıyoruz. İnşallah çözmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Çakır: "Aday belli, karar net inşallah"

Milliyetçi Hareket Partisinin bir diğer milletvekili adayı Mehmet Musa Çakır da Pazaryolu ve İspir İlçelerinde saha çalışmalarını sürdürdü. Çakır burada önce İspir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ile bir araya geldi. Çakır daha sonra İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, MHP İspir İlçe Başkanı Sinan Aydemir, MHP Pazaryolu İlçe Başkanı Saffet Kocabeyoğlu İl Başkan Yardımcısı Serdar Haki, İl yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İspir ve Pazaryolu ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Yeşilyurt, Çamlıkaya ve Öztoprak mahallelerini ziyaret eden Çakır; "Vatandaşlarımızın bizlere gösterdiği teveccühün sandıkta da tecelli edeceğinden son derece eminiz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sahada gördüğümüz şey Aday Belli, Karar Net inşallah" şeklinde konuştu. - ERZURUM