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Macaristanlı görevli gözyaşlarını tutamadı: "50'den fazla felaket gördüm, genellikle duygulanmıyordum"

Yerel Haberler

Macaristanlı görevli gözyaşlarını tutamadı: '50'den fazla felaket gördüm, genellikle duygulanmıyordum'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma gelen Macaristan arama kurtarma ekibinin lideri Laszlo Pavelcze, "50'den fazla felaket gördüm, genellikle duygulanmıyordum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma gelen Macaristan arama kurtarma ekibinin lideri Laszlo Pavelcze, "50'den fazla felaket gördüm, genellikle duygulanmıyordum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkeye gelen yabancı arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'ye yardıma gelen Macaristan arama kurtarma ekibi de deprem bölgesinde çalışmalara destek veriyor. Bölgede şu ana kadar enkazdan birçok kişiyi kurtaran Macar ekibin lideri Laszlo Pavelcze yaptığı açıklamada, "Enkaz altında kalanları kurtarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Burada 6 kişi kurtarılmayı bekliyor. 2 kişiyi sağ olarak enkaz altından çıkarmayı başardık. Enkazdan çıkardığımız 1,5 yaşındaki küçük kızın hayatta olması bizi sevindirdi. 50'den fazla felaket gördüm, genellikle duygulanmıyordum" diyerek gözyaşlarını tutamadı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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