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Macaristan Hükümet Sözcüsü Kovacs'ın kızı Türkiye'deki arama-kurtarma çalışmalarına katıldı

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Macaristan Hükümet Sözcüsü Kovacs'ın kızı Türkiye'deki arama-kurtarma çalışmalarına katıldı

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs'ın kızı Ilka Kovacs'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye giden Macar arama-kurtarma ekipleriyle çalışmalara katıldığı ortaya çıktı.

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs'ın kızı Ilka Kovacs'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye giden Macar arama-kurtarma ekipleriyle çalışmalara katıldığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çok sayıda ülkeden arama-kurtarma ekipleri Türkiye'ye gitti. Türkiye'deki arama-kurtarma çalışmalarına dahil olan Macar ekipler de çalışmalarını tamamlamasının ardından Macaristan'a döndü. Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, ülkelerine dönen arama kurtarma ekiplerinin havaalanında coşkuyla karşılandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında önemli bir detaya da yer veren Kovacs, kızı Ilka Kovacs'ın da Türkiye'ye giden arama-kurtarma ekiplerinde bulunduğunu söyledi. Paylaşımında, "Macar kahramanlar Türkiye'den döndü" sözlerine yer veren Kovacs, "Cesur kahramanlarımızla ve özellikle kızım Ilka ve onun arama-kurtarma köpeği Nila ile deprem bölgesinde gösterdikleri çaba nedeniyle gurur duyuyorum. Macaristan, ihtiyaç duyulduğunda bizlere güvenilebileceğini bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı. - BUDAPEŞTE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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