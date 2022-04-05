Macaristan Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Haberler

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Macaristan Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Macaristan Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Bir dizi program için Kayseri'de bulunan Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu makamında ziyaret etti.

KAYSERİ (İHA) - Bir dizi program için Kayseri'de bulunan Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu makamında ziyaret etti.

Türkiye ile Macaristan'ın samimi bir ikili ilişkileri olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Macaristan Ankara Büyükelçisi Sayın Viktor Matis, Türk-Macar İş Adamları Derneği Başkanı ve Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Sayın Osman Şahbaz beyi belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Macaristan ile ortak geçmişimiz var. Her iki tarafın gayretleriyle karşılıklı bilgi alışverişi ve yatırım yapma imkanları araştırılıyor. Zaten ortak geçmişimiz olduğu için çok hızlı kaynaşıyoruz. Ortak menfaatler çerçevesinde ülke olarak hareket ediyoruz. Türk-Macar ilişkilerini ekonomik anlamda geliştirmek adına verimli geçen ziyaret için teşekkür ediyorum" dedi.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Sayın Viktor Matis ise, "Melikgazi'de bulunmak benim için büyük bir mutluluk. Kayseri'ye her seferinde severek geri geliyorum. Bugün Kayseri'de birçok toplantı yapacağız. Bu çerçevede sizi ziyaret etmek istedik. Bazı projelerimiz var, bunları sizlerle değerlendirmek istiyoruz. Misafirperverliğiniz için teşekkürler" diye konuştu. - KAYSERİ

Macaristan Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Macaristan Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Macaristan Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu, Macaristan, Kayseri, Ankara, Yerel, Haberler

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