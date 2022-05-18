MABEM'de 2022-2023 planlaması başladı - Haberler

FIRAT, MALATYA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesinin önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan ve başarı oranıyla göz dolduran MABEM kurslarının öğretmenleriyle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) öğretmenlerine yönelik düzenlenen toplantı, BESOT A.Ş. Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde eğitim hizmetlerinde de başarı çıtasını daima üst seviyede tuttuklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, bu noktada emek veren ve katkıda bulunan MABEM idarecileri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

2022-2023 eğitim-öğretim döneminde ara sınıflara da eğitimlerin verilebilmesi noktasında planlamalar yaptıklarını paylaşan Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, sınav gruplarının üzerinde durulması, yeni dönemde hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi ve yapılacak diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Toplantının son bölümünde öğretmenlerle soru-cevap şeklinde istişare gerçekleştiren Yıldırım, yeni dönemde de çocukların ve gençlerin hayal ettikleri lise ve üniversitelere yerleşebilmeleri için gerekli çabayı göstereceklerini vurguladı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel