Lütfü Savaş'tan Expo Alanlarına Ücretsiz Giriş Müjdesi

HATAY (ANKA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO alanlarına girişlerin ve alanlardaki programların ilerleyen günlerde de ücretsiz olacağını açıkladı.

Açıldığı günden itibaren birçok sanatçıyı ağırlayan, çeşitli konsere, tiyatro oyunlarına ve gösterilere ev sahipliği yapan EXPO alanlarının ücretsiz olacağını açıklayan Savaş, vatandaşlara müjdeli haberi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Savaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Antakya ve Arsuz EXPO alanlarımızı bir ayda yaklaşık 561 bin 500 kişi ziyaret etti. Ülkemizde ciddi ekonomik sıkıntıların yaşandığı, gelir-gider dengesinin bozulduğu bu süreçte, EXPO alanlarına girişler ile programların ücretsiz olarak yapılmasına devam etme kararı aldık" dedi.