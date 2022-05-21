Lütfü Savaş, KKTC Devlet Yetkilileri ile Görüştü - Haberler

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Millet İttifakı temsilcileri, Hatay Deniz Otobüsü ile geldikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlet ve hükümet yetkilileri ile görüştü.

Savaş ve beraberindekiler, ilk olarak KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Anıt mezara karanfil bırakan heyet, Denktaş'ı dualarla andı.

Denktaş'ın anıt mezarından ayrılan heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE, VARLIĞIMIZLA SOYDAŞLARIMIZIN, KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

Ersin Tatar ile buluşmasında Hatay Kıbrıs ikili ilişkilerinin geliştirilmesinin tüm bölgeyi olumlu etkileyeceğini belirten Savaş, "Atamızın bağımsızlık mücadelesini başlatmak için Samsun'a ayak bastığı tarihin yıl dönümünde, 19 Mayıs'ta Kıbrıslı soydaşlarımızla buluşmaktan büyük onur duyduk. Kuzey Kıbrıs ile Hatay'ın ikili ilişkilerinin güçlenmesi tüm bölgeyi olumlu etkileyecektir. Bizler tüm gücümüzle, varlığımızla soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında olacağız" diyerek, Kıbrıs'a gönülden bağlı olduklarını vurguladı.

Kıbrıs'ta çok sayıda Hataylı'nın yaşadığını söyleyen Tatar, "Türkiye'den böyle kalabalık bir heyeti ağırlamaktan mutluyum. Hatay Deniz Otobüsü seferlerinin başlaması öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve bizim için sevindirici oldu. Hem Hatay'ın hem de ülkemizin turizm ve ticaretine katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Hataylı heyetin bir sonraki durağı, KKTC Cumhuriyet Meclisi oldu. Burada Meclis Başkanı Zorlu Töre ile bir araya gelen Savaş ve beraberindekiler, Hatay halkının her zaman Kıbrıs halkı ile dayanışma içerisinde olacağının mesajını verdi.

"KIBRIS NE KADAR GÜÇLÜYSE BİZ DE O KADAR GÜÇLÜYÜZ"

Kıbrıs'ı ve Kıbrıslıları daha güçlü görmek için her türlü çalışmayı yapabileceklerini belirten Savaş, "Daha güçlü bir Kıbrıs görmek için emeklerinize güç katmak ve sizi başarılı kılmak istiyoruz. Millet İttifakı'nın genel başkanları da Kıbrıs'ın bağımsız, özgür ve güçlü olmasından yana. Siz ne kadar güçlüyseniz biz de o kadar güçlü oluruz" diyerek KKTC ile gönül bağlarının daimi olacağının altını çizdi.

TÖRE: "NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE HEPİMİZİN İDEALİDİR"

Bağımsız KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti ile her zaman dayanışma içinde olacağını söyleyen Töre, "Kıbrıslı Türkler olarak bağımsızlığımızı koruyacağız. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. 'Ne mutlu Türküm diyene' ifadesi hepimizin idealidir. Bizim geleceğimiz Türkiye ile birlikte yükselmektir. Sizi çok seviyoruz" dedi.

Savaş ve beraberindekilerin Kıbrıs'taki son durağı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı oldu. Savaş, Bakan Erhan Arıklı ile görüşmesinde Kıbrıs'a ve Kıbrıs Türklerine yaklaşımlarının milli olduğunun altını çizdi.

SAVAŞ'TAN MİLLİ BAKIŞ VURGUSU

Savaş, "HADO'nun seferlerine ticari değil milli olarak bakıyoruz. Kıbrıs ile ilişkilerimize de siyasi değil milli bakıyoruz. Millet İttifakı olarak Kıbrıs'ın güçlenmesinden yanayız. Sayın cumhurbaşkanımızı, meclis başkanımızı, bakanlarımızı ve milletvekillerimizi en yakın zamanda Hatay'da ağırlamak isteriz" diye konuştu.

BAKAN ARIKLI: "HADO, TAM ZAMANINDA İMDADIMIZA YETİŞTİ"

Kıbrıs'ın bir ada ülkesi olmasına rağmen denizcilik işletmesinde eksiklerinin olduğunu söyleyen Bakan Arıklı, "Bundan dolayı HADO feribotu tam zamanında imdadımıza yetişti. Uçak seyahatinin pahalı olduğu bu zamanlarda HADO'nun buraya gelmesi turizmimize katkı sağlayacaktır. Umarım HADO ile denizcilik işletmelerimizin gelişimini birlikte yapabiliriz" dedi.

Lütfü Savaş'a Kıbrıs temaslarında CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, Serkan Topal, İsmet Tokdemir, Dünya Azerbaycan Kurultayı Koordinasyon Şurası İdare Heyeti üyesi Başar Kömür, ilçe belediye başkanları Asaf Güven ile Refik Eryılmaz, İYİ Parti İl Başkanı Şefik Çirkin, Saadet Partisi GİK Üyesi Necmettin Çalışkan, Gelecek Partisi Hatay İl Başkanı Mustafa Kemal Ovale eşlik etti.