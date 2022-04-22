Lütfü Savaş: 'Her Adımımızı Çocuklarımızın Düşlerini Gerçek Kılabilmesi İçin Atacağız'

HATAY (ANKA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Savaş, mesajında, "Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne son emaneti olan Hatay'ın belediye başkanı olarak çocuklarımıza güvenmeye, onların yaşam hakkına saygı duymaya devam edeceğiz. Serhat şehrimizde her adımımızı çocuklarımızın düşlerini gerçek kılabilmesi için atacağız" dedi.

Başkan Lütfü Savaş'ın mesajı şöyle:

"23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olmakla birlikte egemenliğin millete ait oluşunun, demokrasinin ve cumhuriyetin de temellerinin atıldığı gündür.

Tam 102 yıldır kayıtsız şartsız millet egemenliğinin hakim olduğu ülkemizde bu özel günün dünya çocuklarına armağan edilmesi çağdaş, uygar ve akılcı anlayışın eseridir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz' sözünden hareketle çocuklarımıza sevgi ve saygıyla yaklaşacağız.

Onların eğitim, oyun, sağlıklı gelişim ve iletişim hakkı için tüm imkanlarımızı seferber edecek, onlara daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmak için daha çok çalışacağız. Atatürk ilke ve inkılaplarının, bilimin, aydınlanmanın ve uygarlığın izinden giden nesillerin önünü açacak çalışmaların altına imza atacağız.

Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne son emaneti olan Hatay'ın belediye başkanı olarak çocuklarımıza güvenmeye, onların yaşam hakkına saygı duymaya devam edeceğiz. Serhat şehrimizde her adımımızı çocuklarımızın düşlerini gerçek kılabilmesi için atacağız.

Çocuklarımızın kendi ülkesinde özgürce yaşayabilmesi için mücadele veren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor; milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

Bayramımız Kutlu Olsun!"