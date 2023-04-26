Lütfü Savaş: 'Hatay'ın Bütün Dinamiklerinin Bir Araya Gelerek Hatay'ı Eskisinden Daha Güçlü Bir Şekilde Ayağa Kaldırması Gerekiyor'

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, “Hatay’ın bütün dinamiklerinin bir araya gelerek Hatay’ı eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırılması gerekiyor. Ankara’dan, yurt dışından ve hayırseverler tarafından destek çalışmaları da yapılıyor. Herkes Hatay için bir şeyler yapmak istiyor” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, " Hatay'ın bütün dinamiklerinin bir araya gelerek Hatay'ı eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırılması gerekiyor. Ankara'dan, yurt dışından ve hayırseverler tarafından destek çalışmaları da yapılıyor. Herkes Hatay için bir şeyler yapmak istiyor" dedi.

Başkan Savaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ilk günlerinden itibaren yaşanan gelişmeleri Radyo Sputnik'te 'Ankara Farkı' programında anlattı. İlk günlerin depremi çok şiddetli hisseden tüm Hataylılar için zor geçtiğini söyleyen Başkan Savaş, an itibarıyla enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ve kalkması gereken enkazın yüzde 82'sinin kalktığını belirtti.

Başkan Savaş, depremlerde 22 bin 980 civarında hayatını kaybeden ve 30 bin 200 de yaralanan vatandaşlarının olduğunu, yaklaşık 53 bin Hataylının ise depremden çok etkilendiğinin altını çizdi. Savaş, "Acımızın tarifi yok. Bu acıları telafi etmeye çalışıyoruz. Maddi ve manevi kayıplarımız oldukça fazla bu duruma çok üzgünüz ve insanlarımızı geri getirebilme şansımız yok. Herkes birçok yakınını kaybetti, belediyemizden tam 150 çalışan arkadaşımı kaybettim ben" dedi.

Antakya'da riskli yapılarla ilgili olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 6 Şubat'ta yaşanan depremler öncesinde yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Savaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderdikleri yazılara 2019'a kadar cevap alamadıklarını hatırlattı. Başkan Savaş, süreci şu sözlerle anlattı:

"Çalışmaların tümü depremden önce raporlaştırıldı. 13 bin 420 adet acil müdahale edilmesi gereken yapıyı tespit ettik. 6 Şubat'taki depremde de aynı bölgelerde 13 bin 786 adet yıkık, ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken bina Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı raporunda yer aldı. Biz bunu deprem öncesinde raporlaştırmışız. Strateji belgemizde 427 hektarlık alanın dönüşüme ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bunu 26 dönüşüm bölgesine ayırdık. Her bir bölgenin dönüşüm yöntemleri, uygulama modelleri, müdahale biçimleri, imar planları ve kentsel tasarım projelerinin nasıl olması gerektiğini tek tek hazırlayarak çalışmamızı tamamlamıştık. Bu çalışmayı üç dosya altı kitap halinde Bakanlığa gönderdik. Ancak bugüne kadar, 1 buçuk yıl hiç geri dönüş alamadık.

"BENİ KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI GİBİ GÖSTERDİLER. KARŞI OLDUĞUM KENTSEL RANTTI"

Beni kentsel dönüşüme karşı gibi gösterdiler. Ama benim karşı olduğum kentsel ranttı. Planın bu şekilde uygulanmasına benimle beraber, o mahallede oturan yüzlerce milliyetçi muhafazakar aile de karşı çıktı. Dünya mirası, gözbebeğimiz, 1. Derece sit alanı olan tarihi Antakya alanını, müteahhitlik anlayışıyla kentsel dönüşüme tabi tutarsanız bu son derece yanlış olur. Biz bu alanların yenilenmesine karşı değiliz. Bakanlığa yazılan yazılara cevap bile vermediler, tehlikeyi anlattık, insan hayatı söz konusuydu. Siyasetin en son sırada olması gerekiyordu. 1 buçuk sene sonra deprem oldu. Haklı çıktık. Keşke haklı çıkmasaydık. Planımızdaki kentsel dönüşüme girmesi gereken birçok bina depremde yıkıldı. Ama depremi sanki Lütfü Savaş yapmış gibi lanse edildi.

Hatay'ın bütün dinamiklerinin bir araya gelerek Hatay'ı eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırılması gerekiyor. Ankara'dan, yurt dışından ve hayırseverler tarafından destek çalışmaları da yapılıyor. Herkes Hatay için bir şeyler yapmak istiyor."

Depremden sonra Hatay nüfusunun 475 bin civarında azaldığını söyleyen Savaş, Hatay'daki söz konusu nüfus azalmasının demografik yapıyı nasıl değiştirdiğini sorusuna ise şu cevabı verdi:

"DEPREMDEN SONRA SURİYELİLERDEN ÜLKESİNE DÖNEN PEK YOK"

"Depremden sonra Suriyelilerden ülkesine dönen pek yok, hatta Yayladağı, Altınözü, Reyhanlı gibi ilçelere gitti bizim insanımızın çoğu, onlar da oralara gitmişler. Yayladağı'na yaptığım ziyarette Suriyelilerin arttığını söylediler. Yayladağı'nın nüfusu deprem öncesi 35 bindi, şimdi bu rakam 93 bin. Altınözü ve Reyhanlı'da da nüfus 3 katına çıktı. Ekonomik gücü iyi olanlar şehir dışına çıkarken diğer insanlarımız da köylere gitmeyi tercih etti.

"SURİYE KONUSUNDA ARTIK BARIŞ İSTİYORUZ"

Biz Suriye konusunda artık barış istiyoruz. Burada 450 bin civarında Suriyeli olduğu resmi makamlar tarafından belirtiliyor. Ama ne olursa olsun taş yerinde ağırdır. İnsanlar kendi coğrafyasında mutlu olurlar, biz onlara 12 yıldır ev sahipliği yaptık. Ensar muhacir olayına inanıyoruz ama ensar da maddi manevi yoruldu. Üstüne bir de deprem yaşadık. Kendi insanımızın 3'de 1'i şehir dışında. Bu kadar insanı ağırlıyorsunuz, gerçekten de bizim için zor bir durum, inşallah barış adına bir adım atılır, uluslararası güvence ile bu insanlar geri giderler."