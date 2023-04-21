Lütfü Savaş: Hatay'da Yaşam Devam Ettikçe İnsanlarımızın Umutlarını Artıracağız

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, “Paydaşlarımız ile şehrimiz daha hızlı ayağa kalkacak. Yaşlısı genci herkesin Hatay’a geri dönmesini istiyoruz. Şehrimizden giden vatandaşlarımızın büyük kısmını geri getireceğiz. Hatay kimsenin vazgeçemeyeceği bir coğrafya. Hatay’da yaşam devam ettikçe insanlarımızın umutlarımızı artıracağız” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, "Paydaşlarımız ile şehrimiz daha hızlı ayağa kalkacak. Yaşlısı genci herkesin Hatay'a geri dönmesini istiyoruz. Şehrimizden giden vatandaşlarımızın büyük kısmını geri getireceğiz. Hatay kimsenin vazgeçemeyeceği bir coğrafya. Hatay'da yaşam devam ettikçe insanlarımızın umutlarımızı artıracağız" dedi.

HBB Başkanı Savaş, katıldığı bir programda depremlerin ardından Hatay'ın durumu, devam eden çalışmalar ve yaklaşan seçimlere ilişkin konuştu. Savaş, hükümet tarafından açıklanan konut çalışmaları ile ilgili olarak; konut yapımı için erken davranıldığı takdirde ciddi risklerin oluşacağını söyleyerek, şunları aktardı:

"Beton dökümünde prizlenme olayı var. Betonun demirle birleştiği aşamada sarsıntı oluşursa boşluk oluşur ve zafiyet doğar. 16 bin civarında artçı oldu. Bilim insaları böyle bir ortamda inşaat yapımının doğru olmadığını söylüyor. Ankara'da profesyonel ekip kurduk. İstanbul'da da 112 kişilik akademisyen kadro destek çalışmaları yapıyor. Alacağımız destek ver yardımlar ile Hatay yeniden inşa edilecek. 2, 3 ay içerisinde de planlarımız somutlaşır. Kendi imkanlarımız ile ayağa kalkma şansımız yok. Ankara'dan, yurtdışından ve hayırseverler tarafından destek çalışmaları da yapılıyor. Herkes Hatay için bir şeyler yapmak istiyor."

Depremlerde ibadet yerleri ve tarihi binaların ciddi hasarlar aldığını söyleyen Savaş, şöyle konuştu:

"MÜHİM OLAN HATAY'I CIVIL CIVIL ESKİ HALİNE KAVUŞTURMAK"

"Dini alanların ve ibadet yerlerini kendi cemaatleri yapacak gibi duruyor. Resmi alanlar da Kültür Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılacak gibi görünüyor. Biz kendi yapmış olduğumuz restorasyon çalışmalarımızı yapacağız. Şu anda 800'ün üzerinde tarihi yapı var. Geleneksel yapılarımız da var. Hepsinin ayakta kalması lazım. Hepsini bir arada yapmazsanız hiçbir anlamı olmaz. Mühim olan Hatay'ı cıvıl cıvıl eski haline kavuşturmak."

Savaş, ilgili bakanlıkların Büyükşehir Belediyesi ile ortak akılla hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek Hatay'ın dokusunu korumak adına da akademisyenlerin işin içinde olması gerektiğini belirtti. Hatay'ın yıkımın üstesinden el birliği ile geleceğine de inandıklarını söyleyen Lütfü Savaş, "Hatay ilklerin ve enlerin şehri. 7 defa yıkıldı ve şehrimizin yeniden yıkılmaması için, halkımız için çalışmamız lazım. İlk günden itibaren İstanbul olmak üzere Hatay'ı yeniden nasıl ayağa kaldırabiliriz diye zamanımızı iyi ayarlamamız lazım" diye konuştu.

Antakya'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bir bölgenin riskli alan ilan edildiğini hatırlatan Savaş, şunları kaydetti:

"'Biz ranta açmayalım, kentsel dönüşüm yapalım' dedik. İzmir Caddesi'ne 600 metre uzaklığına kadar zemin kayalık. 'Bu zemin üzerinde ayrı yapılar yapalım' dedik, 'Narlıca'da kentsel dönüşüm alanı bize verin' dedik. Maalesef 2023'e geldik hiçbir şey yapamadık. İnsanlarımızı daha sağlıklı evlerde yaşatmak istiyoruz. Bakanlıktan çok şey istemedik ama kanunla burayı yeniden ayağa kaldıracağız dediler. Burada TOKİ sistemi ile yapı yapılırsa bir çok yapıyı yok edecekler. Bakanlığın bunu değiştirmesi gerekiyor. Bu duruma herkes karşı çıkıyor. Umarım Bakanlık bu durumu yeniden gözden geçirir."

Enkazların kaldırılması ve hafriyatın taşınması ile ilgili de konuşan Savaş, şunları paylaştı:

"HAFRİYATLAR İÇİN ORTAK YOL BULUNMASI LAZIM"

"Bu durum kanser veya kireçlenme yapabiliyor. Depremin yaralarını sararken hafriyatin içinde asbest varsa bu çok önemli bir konu. Bu yapılırken kamyonların kapalı taşıma yapması, ıslatıp öyle kapatılması lazım. Hafriyat normalde Büyükşehir Belediyesi'nde fakat olağanüstü hal diye Valilik elinde. AFAD bir an önce enkazları kaldırmak istiyor ama bu iş gerçekten çok zor. Birbirine uzak yerleşim yerleri bulup bunu yapmak çok zor. Halkımız için ortak yol bulunması lazım. Hafriyat kaldırılırken sağlıklı taşınması için sulama yapılması lazım. Şirketler hızlı çalışıyor ve bu şartlara uymak çok zor. İnşallah bizim korktuğumuz gelecekte handikapla hastalıkla karşılaşmayız. Döküm sahalarının kapatılması lazım. Eleştiriyoruz ama fiziken de zor."

"HATAY KİMSENİN VAZGEÇEMEYECEĞİ BİR COĞRAFYA"

Hataylı insanların imkanları doğrultusunda şehre geri çağıran Savaş, şunları belirtti:

"Paydaşlarımız ile şehrimiz daha hızlı ayağa kalkacak. Yaşlısı genci herkesin Hatay'a geri dönmesini istiyoruz. Şehrimizden giden vatandaşlarımızın büyük kısmını geri getireceğiz. Hatay kimsenin vazgeçemeyeceği bir coğrafya. Hatay'da yaşam devam ettikçe insanlarımızın umutlarımızı artıracağız.

"YENİ SU KAYNAKLARI OLUŞTURMAK İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ"

Yeni projelerimiz onaylandı. Birçok tesisimizi de onarıyoruz. Çalışmalarımız da on beş ilçede devam ediyor. Enkazlardan dolayı su veremediğimiz bölgeler de var. Depremin ilk gününden bu yana 4 bin 734 su analizi yapmışız. Sadece 50'si uygun olmamıştır. Suyun olmadığı noktalarda da çalışmalar devam ediyor. Yeni su kaynakları oluşturmak için de çalışıyoruz."

Savaş, Sebze Hali çalışmaları hakkında da bilgi vererek konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"SADECE ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNİ VEREBİLECEK DURUMDAYIZ"

"Sebze halini yapıyoruz Prefabrik yapmaya çalışıyoruz. Gelirimiz çok düştü. Sadece çalışanların ücretlerini verebilecek durumdayız. AFAD'ta bütçe var. Projeyi hazırladık. AFAD ve Valiliğe yazılar gönderdik. Olumlu dönüt alırsak ihaleye çıkıp yapmak istiyoruz. Hatay'da sebze ve meyvecilik çok önemli."

Hataylı depremzedelerin en önemli sorunlarından biri olan barınma ile alakalı da açıklama yapan Lütfü Savaş, şunları söyledi:

"UMARIM HATAY SIKINTILI ZAMANLARI ATLATIR ESKİ MUTLU GÜNLERİNİ YAŞAR"

"Biz o konuda destek oluruz. 200 metrekareyi geçmeyecek prefabrik yardımı yapabiliriz. Yıkılan evlere Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu hak sahiplerine bedava ev verileceğini açıkladı. Bu anayasa ve kanunda da var. İnsanlarımızın hakkını vermek lazım. Evini, eşini ve ailesini kaybedenlere yapılanlar doğru değil. Umarım Hatay sıkıntılı zamanları atlatır eski mutlu günlerini yaşar."

Hatay Deniz Otobüsü (HADO) limanının depremden zarar gördüğünü de paylaşan Başkan Savaş, tamirat çalışmasına kadar Mersin'den seferlerin Kıbrıs'a düzenleneceğini duyurdu.

Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapatılması ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, şunları dile getirdi:

"180 KİŞİ BURAYA GELEBİLİYORSA YOLCU NEDEN BURAYA TAŞINMIYOR"

"17'sine kadar açılacağı söyleniyor. Katıldığımız iftarda öğrendik ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve 180 kişilik heyet Hatay Havaalanı'na iniş yapmış. Buradan uçak kalkıyor. İnmezse kalkmaz. Anlamadığım da 180 kişi buraya inebiliyorsa yolcu neden taşınmıyor buraya? Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu yetkililere sorması lazım. Bunun halka tatmin edici bir şekilde anlatılması lazım. Buraya gelecek insanların hangi partiden olduğunu da bilmiyoruz. İnsanların bir tarafı yok sayması çok üzücü. 2023 yılındayız siyasetin yapılmaması lazım."

Savaş, Hatay'daki seçmen sayısı hakkında da şu bilgileri verdi:

"Hataylıların yüzde 15'i nüfusunu başka şehre aldırmış. İnsanlarımızı gemilerle ve otobüslerle getirmeye çalışacağız. Ama yüzde 10-15 getirme şansımız var. Barınma ve birçok sorun devam ettiği için bu işler kolay değil. Büyükşehirlerden destek isteyeceğiz. Kimleri getirebiliyorsak getireceğiz. İnsanlar vatandaşlık haklarını kullanmak isteyecekler."

Savaş, sandık güvenliği konusunda endişe etmediklerini de söyleyerek kimsenin oyunda gözlerinin olmadığını ve parti tarafından organize sorunu yaşamadıklarını açıkladı. Savaş, Hatay'da oy kullanacak Suriyeliler hakkında da şunları dedi:

"HÜKÜMETİN BİR AÇIKLAMA YAPMASI LAZIM"

"25 bin civarında Suriyeli oy kullanacak gibi görünüyor. Resmi değil bu rakamlar ama öyle söylenmekte. Afganistan'dan gelenlerin bile oy kullanacakları söyleniyor. Hükümetin bu konuda açıklama yapması lazım çünkü bu bir duyum. Kolay bir seçim olmayacak. Her sürprize açık bir seçim olduğu görülüyor. Bu acı zamanda seçimleri konuşamıyoruz. Bu zamanda siyaset konuşmak doğru değil."

Buruk bir bayram geçirdiklerini söyleyen Savaş, yurttaşın bayramını "Bayramlar kucaklaşma ve umut günüdür. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Allah tuttuğumuz oruçları ve dualarımızı kabul etsin. Herkesin huzurlu bir hayat sürmesini dilerim. İnşallah Hatay'ımız ilerleyen zamanlarda daha yaşanabilir hale gelecektir" sözleriyle kutladı.