Lütfü Savaş: 'Hado ile Türkiye'nin İlk ve Tek Belediye Eliyle Uluslararası Yolcu Taşımacılığını Yapıyoruz'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye'de ilk kez belediye eliyle uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak Hatay Deniz Otobüsü (HADO) ile ilgili bilgi verdi. HADO'nun ilk seferini 19 Mayıs günü yapılacağını belirten Başkan Savaş, "İlk olarak Arsuz'dan Girne'ye gideceğiz. Girne'de Medeniyetler Korosu konserimiz olacak. Bu buluşmaya herkesi davet ettik. Kıbrıs o gün şenlenecek" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı bir programda Hatay Deniz Otobüsü, EXPO 2021 Hatay ve kentin turizm potansiyeli hakkında konuştu.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLMUŞ BİR ŞEHİRİZ"

Farklı kültürlerin ve etnik kökenden gelen insanların kardeşçe yaşadığı Hatay'da belediye başkanlığı yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaş, "Milli ve dini bayramlarımızı hep birlikte kutluyoruz. Bütün önemli bayramlarda birlikte yaşamayı, kutlamayı, kucaklaşmayı bir kültür haline getirmişiz. Dünyaya örnek olmuş bir şehiriz. Türkiye ve Hatay var oldukça bu kültürü geleceğe taşıma konusunda azimliyiz" dedi.

"HATAY, TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERDEN BİRİDİR"

Suriye'de yaşanan savaş ortamından kaynaklı Hatay'da birlik ve beraberliğin devam ettiği ve hiçbir güvenlik problemi olmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Savaş, " Komşu ülkemizde yaşanan sıkıntılara rağmen huzurumuzu bozmadık. Hatay, Türkiye'de en güvenli şehirlerden biridir" diyerek kentteki güvenliğin diğer şehir ve ülkelerdeki gibi olduğunu söyledi.

"ALANLARIMIZA GELİP DESTEK VE DEĞER VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Savaş, EXPO' 21 Hatay için azim ve istikrarlı bir şekilde çalıştıklarını Hataylıların da bu organizasyondan onur duyduğunu belirtti.

EXPO'21'e olan ilginin oldukça yoğun olduğunu kaydeden Lütfü Savaş, "Eğitimden festivallere kadar birçok etkinlik yapıyoruz. Hatay'ın tanınırlığını ve ticaretini arttırmak istiyoruz. Bir buçuk ay içerisinde 700 bine yakın misafiri ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hatay var oldukça bu iki alan şehrimize ve bölgemize hizmet edecek. Alanlarımıza gelip eserimize destek ve değer veren herkese teşekkür ederim. Organizasyonun Hatay'ımıza, bölgemize ve ülkemize kazandıracağı maddi ve manevi kazanç bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

EXPO'21 Hatay'ın logosu olan Barış Çiçeği hakkında da bilgi veren Savaş, çiçeğin Hatay'daki 13 medeniyeti temsil ettiğini ve Hatay'ın kimliğine çok yakıştığını söyledi.

HADO, 19 MAYIS'TA İLK SEFERİNE ÇIKIYOR

HADO ile ilgili de açıklama yapan Savaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Misakı Milli sınırları içerisindeki bütün topraklarımızı kurtarmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmıştır. Biz de HBB olarak bu önemli tarihte uluslararası karasularında deniz seferlerine başlayacağız. İlk olarak Arsuz'dan Girne'ye gideceğiz. Girne'de Medeniyetler Korosu konserimiz olacak. Bu buluşmaya herkesi davet ettik. Kıbrıs o gün şenlenecek" dedi.

"DURMADAN VE YORULMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hatay'ın uluslararası tanınırlığını arttırmak için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Başkan Savaş, "Durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Sağlığımız el verdiği müddetçe hem ülkemiz hem de bölgemiz için üreteceğiz. Bizler üreteceğiz ki bizden sonraki insanlarımız da ülkesine, bölgesine ve şehrine sıkı sıkıya sarılsın" diye konuştu.