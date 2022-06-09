Lütfü Savaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu Konuk Etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lütfü Savaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu Konuk Etti

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro ve beraberindeki heyeti konuk etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro ve beraberindeki heyeti konuk etti.

Görüşmede Başkan Savaş, konuklarına Hatay'la ilgili çeşitli bilgiler verdi. Savaş, ayrıca Büyükelçi Magro'nun kent hakkında sorduğu soruları da yanıtladı.

Büyükelçi Magro, Hatay'da bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek nazik ev sahipliği için Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Savaş, konuklarına Hatay'a özgü hediyeler takdim etti.

Büyükelçi daha sonra Antakya EXPO alanını gezdi. EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar'ın öncülük ettiği ziyarette, Büyükelçi Magro, İller Bahçesi ve Bitki Müzesi'ni yakından inceleme fırsatı buldu.

ANKA / Yerel

Lütfü Savaş Türkiye Fransa Hatay Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title