Lütfü Savaş: 'Cumhuriyet'in Yılmaz Bekçileri Olarak Gençlerimize Güveniyor ve İnanıyoruz'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Savaş, mesajında, "Ata'sının izinden yürüyen Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olarak gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz. Fırsat eşitliği durumunda bilimde, sanatta, sporda uluslararası arenada üstün başarılar elde edeceğini biliyor, onun için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Lütfü Savaş'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı şöyle:

"İşgal altındaki Anadolu topraklarını özgürlüğüne kavuşturmak isteyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basarak ezelden beridir hür yaşamış bir milletin bağımsızlığına gölge düşmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs, Milli Mücadele yıllarının ışığı, umudu ve inancı olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlarını taze zihinlere, genç nesillere emanet eden Atatürk, Türk gençliğine duyduğu güveni her fırsatta dile getirmiş, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek ilke ve devrimlerini Türk gençliğine miras bırakmıştır.

Biz de Ata'sının izinden yürüyen Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olarak gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz. Fırsat eşitliği durumunda bilimde, sanatta, sporda uluslararası arenada üstün başarılar elde edeceğini biliyor, onun için çalışıyoruz.

Gençlerimizin gözlerindeki ışıltının sönmemesi için, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için onlarla birlikte yürümeye, onlar için çalışmaya devam edeceğiz.

Türk milletinin istikbali için attığı adımları azim ve kararlılıkla sürdüren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."