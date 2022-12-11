Lütfü Savaş: 'Bu Tablonun Böyle Devam Etmesi Türkiye'nin İflas Etmesi Demektir'

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, katılığı bir televizyon programında kent ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Savaş, “Hatay’da milli gelir 2013 yılına kadar yükselirken 2013’ten itibaren azalmış ve başkanlık sistemiyle birlikte hızla düşmüş. Bu tablonun böyle devam etmesi Türkiye’nin iflas etmesi demektir” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, katılığı bir televizyon programında kent ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Savaş, "Hatay'da milli gelir 2013 yılına kadar yükselirken 2013'ten itibaren azalmış ve başkanlık sistemiyle birlikte hızla düşmüş. Bu tablonun böyle devam etmesi Türkiye'nin iflas etmesi demektir" dedi.

HBB Başkanı Savaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde katıldığı programda, Hatay'ın ve Türkiye'nin sorunları hakkında konuştu. Savaş, kentteki genç işsizliğinden üreticinin sıkıntılarına, Cumhurbaşkanlığı adaylığından Hatay Deniz Otobüsü seferlerine değin çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

Hatay'daki genç işsizlik oranının yüzde 30'lara dayandığını belirten Savaş, konuya ilişkin şunları söyledi:

"HATAY'DAKİ GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30'LARA DAYANDI"

"Suriye Savaşı'ndan sonra işsizlik her geçen gün arttı. GASI şirketiyle 19 Eylül'de 3 bin gencimizin yurt içi ve yurt dışındaki hava meydanlarında istihdam edilmesi için anlaştık. 6 bin 757 başvurunun 2 bin 605'i kabul edildi. 4 bin 152 adayın başvurusu eksiklerden dolayı kabul edilmedi. Şirket 2 bin 605 adayı 10 gruba ayırdı. 4 Aralık'ta ilk 300 kişilik gruba seviye tespit sınavı yapıldı. İnternet ortamında sözlü sınav da yapılacak. Sözlü sınavı geçenler 2 Ocak'tan itibaren hizmet içi eğitim alacaklar."

Savaş, 1 yıl içerisinde 3 bin kişinin işe alınacağını ve projenin 1 yıllık başarısının gelecek dönemler için çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Harbiye Bölgesi'ndeki çalışmalar için iktidar partisi vekillerinden Sabahat Özgürsoy Çelik'in 'Biz yapacağız' açıklamasına Hüseyin Yayman'ın da destek verdiğini söyleyen Savaş, "Onların biz yapacağız açıklamasına biz de Defne Belediyesi ile birlikte finansman desteği sağlayacaktık. Geçen kış sonunda ölçümler yapılacaktı. Bu yaz bitirilecekti. Ancak iktidar vekilleri vazgeçmişler. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Neye istinaden yapacağız dediler neye istinaden vazgeçtiler onu açıklasınlar. Orası heyelan bölgesi ve Harbiye şu anki haliyle Hatay'a yakışmıyor" dedi.

"ÜRETİCİNİN SIKINTILARIYLA İLGİLENMEDİLER"

Üreticinin sıkıntılarına da değinen Savaş, şöyle konuştu:

"Türkiye 20 yılda daha kötü duruma geldi. Çiftçinin girdi maliyetleri yüzde 235, gübre fiyatları yüzde 134,4 arttı. Enflasyon bu kadar yüksekken kim nasıl ekip biçecek, ürettiğini nasıl satacak? Pamuğa ton başına 21 bin lira masraf eden çiftçiler için pamuğun kilosu 12 lira. Hüseyin Yayman bunu açıklasın. Bir ülkede tarım bakanı değiştikçe tarım siyaseti değişmemesi lazım. Her tarım bakanı değiştikçe ithalata yüklendiler. Üreticinin sıkıntılarıyla ilgilenmediler. Üreticiyle tüketici arasındaki bağ koptu. Bunu 20 yılda düzeltemeyen hükümet ne vadedebilir.

Elma fiyatları son 1 yılda yüzde 600, karnabahar yüzde 380, maydanoz yüzde 201, havuç yüzde 109, patlıcan yüzde 56 salatalık yüzde 27 arttı. Çiftçiler yılda 3 milyar litre mazot kullanıyor. Hükümet onlara 29 milyar lira katkı veriyor. Ancak bunun 21 milyar lirasını mazottaki vergiden geri alıyor. Hatay'da çiftçiliği bırakan insan sayısı son 12 yılda yüzde 75 azaldı. Ülkemizde ise yüzde 57 azaldı. Türkiye tarım ülkesi ama çiftçiye destek verilmedi. İktidarın 5 milletvekili ve il başkanı Hatay'ın hakkını neden savunmaz?"

Lütfü Savaş, insanların cezalarını ödeyemez duruma geldiğini belirterek, şunları aktardı:

"İNSANLARIN CEBİNDE PARA YOK"

"Vatandaşlara o veya bu sebepten dolayı 6 milyar lira ceza kesilmiş ancak 300 milyon lirası ödenmiş. Çünkü insanların cebinde para yok. Tahakkuk ve tahsil edilen vergi arasında yüzde 30'luk fark var. 2013-2022 yılları arasındaki dış ticaret açığı 14 milyar dolar. TR63 bölgesindeki Hatay'da işsizlik 15'ten 17'ye çıktı. Türkiye genelinde ise 13'ten 12'ye düşmüş. Hatay ile ülkemiz arasında neden 5 puanlık fark var. Hatay'daki takipteki krediler Türkiye ortalamasının yüzde 25 üstünde. Hatay'da kişi başına düşen milli gelir Türkiye ortalamasının 3 bin lira altında. 2021 Kasım ayında toplam 4 milyar 653 milyon liralık kredi kullanımı varken bu sene 7 milyar 252 milyon kredi kullanılmış. Kredi kullanımı yüzde 55 arttı. Çünkü insanlar ihtiyaçlı ve artık teker dönmüyor.

"TABLONUN BÖYLE DEVAM ETMESİ TÜRKİYE'NİN İFLAS ETMESİ DEMEKTİR"

Takibe giren borçlu sayısı 2021 Ocak-Eylül arasında 855 bin iken 2022'de 1 milyon 218 bine çıkmış. Yüzde 42 artmış. 2022 Nisan-Ekim arasında kapanan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 88 oranında artmış. Hatay'da milli gelir 2013 yılına kadar yükselirken 2013'ten itibaren azalmış ve başkanlık sistemiyle birlikte hızla düşmüş. Bu tablonun böyle devam etmesi Türkiye'nin iflas etmesi demektir."

"GENEL BAŞKANIMIZ ADAY OLURSA GURUR DUYAR, DESTEK OLURUM"

Cumhurbaşkanlığı makamının yüce bir makam olduğunu söyleyen Savaş, "Bu makam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün makamıdır. Her Türk o makamda olmaktan mutluluk duyar. Genel Başkanımız aday olursa gurur duyar, destek olurum. Ancak altılı masa farklı arayışlara girerse ben de o terazide olmaktan gurur duyarım. Herkes konuyu çok speküle etti ama bizim Genel Başkanımız ve partililerimizle sorunumuz yok" dedi.

Lütfü Savaş, Suriye sınır güvenliği ve Suriye ile normalleşme sorularına da şöyle yanıt verdi:

"BARIŞ OLMADAN YÜZDE 100 SINIR GÜVENLİĞİ OLMAZ"

"Barış olmadan yüzde 100 sınır güvenliği olmaz. Sınırımızda bir sürü örgüt ve radikal grup var. Biz kendi komşumuzla neden küstük? Barış ortamı seçimden sonra daha konforlu olacak. Keşke 12 yıl önce bu kavga edilemeseydi. Yeni iktidar döneminde sadece Suriye ile değil tüm ülkelerle huzur iklimini oluşturacağız. Suriyeliler bizim kardeşimiz. Suriye devlet başkanı ile muhatap olacağız. Onların kendi ülkelerine gitmesi için destek olacağız. Onları uluslararası hukuk çerçevesinde huzurla göndereceğiz. Eğitim, iş, sağlık, can güvenliği konularının çözülerek yaşamaları için çaba harcayacağız. Suriye devleti de bunun için çözüm üretecektir."

"ANTAKYA KENT MEYDANI KONUSUNDA GÖREVİNİ YAPMAYAN İKTİDAR PARTİSİNİN BELEDİYESİ"

Savaş, Antakya Kent Meydanı konusunda HBB, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antakya Belediyesi arasında yapılan anlaşma gereği kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirterek, "Biz oradaki bin 268 metrekarelik alan için ödememiz gereken 5'te 4'lük payı ödedik ve 8 Şubat'ta tapumuzu aldık. Antakya Belediyesi payına düşen ödemeyi yapmadı. Ancak iktidar vekilleri tabiri caizse bize çamur attı. Bizi suçlayan iktidar partisi ama görevini yapmayan yine iktidar partisinin belediyesi. Ödeme yapılırsa Antakya Kent Meydanı için ihaleye çıkılacak" dedi.

Başkan Savaş, devlet kurumları arasında yaşanan iletişim probleminin İskenderun'daki su sorununda da payı olduğunu aktardı. İskenderun'a Osmaniye, Düziçi ve Bahçe olmak üzere 3 büyük arıtmadan su geldiğini aktaran Savaş, şunları belirtti:

"Bölgede yapılan tesis sanayinin ortasında, iptidai şartlarda adi mallarla yapılmış bir yer. Arıtma tesisinin olduğu yerde ve Aslantaş Barajı'nda yapılması gereken çalışmalar var. Aktif çamurlu uzun havalandırmalı sistemde su, yüzde 85-95 aralığında arıtılır. Bu suyun içinde bakteri, mantar ve virüs bulabilirisiniz. Osmaniye'deki arıtılmış ama kirliliği devam eden suyu Aslantaş barajına verirsiniz bize de gelir. Bu şartlarda bu suyu verme şansım yok. Arıtmanın işletmesi 65-70, bakım onarımı da 5-6 milyon lira. Devlet Su İşleri bağlantıyı yapmadı. Bölgede mülkiyet sorunu var. Devlet Demir Yolları'nın alanında saha var. Bize bir yer verin istinat duvar ve boşaltma alanı yapalım diye TCDD'ye yazı yazdık. Kurumlar arası iletişime politik gözle bakılmaz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesiyiz."

SAVAŞ, İKİ YENİ PROJEDEN BAHSETTİ

Lütfü Savaş, Hatay Deniz Otobüsleri'nin yeni sezona yeni projelerle hazırlandığını belirtti. Mayıs ayında başlayan seferlerin uluslararası kurallar nedeniyle ekim ayında sona erdiğini hatırlatan Savaş, şöyle konuştu:

"Bu süre zarfında 25 bin yolcu taşıdık. Uçak biletlerinin 2-3 bin lira olduğu dönemde 600-800 liraya yolcu taşıdık. Kış mevsiminde yolcu taşımamız için 2 bin grostonluk gemi şartı var. Bizim feribotlarımız 500 groston. Bunun için çalışmaya başladık. Beyrut ve Hayfa Limanına gitmek istiyoruz. Bakanlık ve Valiliğimiz nezdinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Hafif bir modifikasyonla bunu yapabiliriz. Hem Bakanlığın hem Sayın Valimizin kabul edeceğini düşünüyorum."

Karayollarının yapması gereken çalışmayı HBB'nin yapacağını belirten Savaş, şunları söyledi:

"Serinyol'dan Arsuz Madenli'ye yol açacağız. Bunu Karayolları yapması gerekir ama Hatay üvey evlat olduğu için biz yapıyoruz. Sebze meyve hali için muamma sona erdi. Önce bakanlık, sonra ilçe belediyeleri yapacak dediler. Büyükşehir olarak sizin uhdenizde kalacak dedikleri zaman çalışmaya başladık. Yeni sebze ve meyve halini 200 dönümlük alanda yapacağız. Her iki projenin de tanıtımını yapacağız çünkü ihalelerini bitirdik. Seçimlerden önce bitirmeyi planlıyoruz."