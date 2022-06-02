Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'ne 5 Ayda 164 Turist - Haberler

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Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'ne 5 Ayda 164 Turist

ANKA - Yerel
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Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'ne 5 Ayda 164 Turist

Lüleburgaz’ın en önemli turizm noktalarından biri olan Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi’ni (LYBA) yılın ilk 5 ayında 164 bisikletli turist ziyaret etti.

Lüleburgaz'ın en önemli turizm noktalarından biri olan Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'ni (LYBA) yılın ilk 5 ayında 164 bisikletli turist ziyaret etti.

Lüleburgaz'ın dünyaya açılan kapısı niteliğinde olan LYBA, turistlerin büyük ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor. LYBA vatandaşların kullanımının yanı sıra dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlıyor.

Dünyayı bisikletleriyle gezen turistlerin ilgisini çeken ve dünya genelinde uygulama açısından benzeri olmayan LYBA'ya bu yılın ilk 5 ayında 20 farklı ülkeden 164 turist geldi.

Turistler Lüleburgaz'a geldiklerinde LYBA'da konaklamanın yanı sıra kent kültürü hakkında önemli bilgiler ediniyor.

ÜCRETSİZ KONAKLAMA İMKANI

Bisiklet kenti Lüleburgaz'ı oluşturmada en önemli kavşak noktalarından biri olan LYBA, sadece yabancı değil yerli gezginleri ücretsiz olarak ağırlıyor. LYBA'da konaklamak için tek şart bisikletli gezgin olmak. Bisikletli gezginler LYBA'da diledikleri kadar konaklayarak, deneyimlerine bir yenisini daha ekliyor.

Bununla birlikte gerek bisikletliler gerek kaykaylılar akademideki bisiklet ve kaykay parkurlarında eşsiz bir deneyim yaşıyor.

ANKA / Yerel

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