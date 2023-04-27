Lüleburgaz Kent Ormanı'nda Masal Vadisi Açılıyor

Lüleburgaz Belediyesi’nin atıl durumdayken kente kazandırdığı ve iki yılda 140 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Lüleburgaz Kent Ormanı’nın ikinci etabında yer alan Masal Vadisi kapılarını açıyor. Masal Vadisi’nde kent manzaralı Kır Kahvesi, hobbit evleri, ağaç evler, yürüyüş alanları, dev sandalye ve çeşitli sosyal donatı alanları bulunacak.

Lüleburgaz Belediyesi'nin atıl durumdayken kente kazandırdığı ve iki yılda 140 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Lüleburgaz Kent Ormanı'nın ikinci etabında yer alan Masal Vadisi kapılarını açıyor. Masal Vadisi'nde kent manzaralı Kır Kahvesi, hobbit evleri, ağaç evler, yürüyüş alanları, dev sandalye ve çeşitli sosyal donatı alanları bulunacak.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 20 yıllığına kiralayarak kente kazandırdığı 973 dönümlük Lüleburgaz Kent Ormanı'nda ikinci etap çalışmalarında sona gelindi. An itibarıyla 44 dönümlük piknik alanının açık olduğu Lüleburgaz Kent Ormanı'nda yakın zamanda Masal Vadisi'nin de içinde yer aldığı ikinci etabın hizmete sokulması hedefleniyor.

Lüleburgaz Belediyesi, Kent Ormanı'nda fosil yakıt kullanımının azaltılmasını da teşvik edecek. Motorlu taşıtlar için Kent Ormanı'nda otopark ücreti alınırken, ormana toplu taşıma, bisikletle ya da yaya olarak gelen vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmayacak. Ayrıca Lüleburgaz Kent Ormanı'na motorlu taşıtlarla giriş yapan vatandaşların araçlarını piknik alanlarına götürmesine izin verilmeyip araçlar otopark alanlarına park ettirilecek.