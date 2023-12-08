Lüleburgaz Deresi'nde Taşkın Koruma ve Islah Çalışması İçin Teknik İnceleme Yapıldı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Lüleburgaz Deresi üzerinde yapılacak olan taşkın koruma tesisi ve ıslah çalışması öncesinde ilgili kurumların teknik personelleri tarafından sahada teknik inceleme yapıldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Lüleburgaz Deresi üzerinde yapılacak olan taşkın koruma tesisi ve ıslah çalışması öncesinde ilgili kurumların teknik personelleri tarafından sahada teknik inceleme yapıldı.

Lüleburgaz Deresi'nde DSİ tarafından gerçekleştirilecek taşkın koruma tesisi ve ıslah çalışması öncesinde sahada teknik inceleme yapıldı.Kasım ayının sonunda Lüleburgaz Belediyesi'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından ilgili kurumların teknik personelleri sahaya çıktı. Lüleburgaz Deresi çevresinde ve Taş Köprü mevkisinde inceleme yapan ekipler, kurumlara ait hatların deplase işlemlerini sahada harita üzerinde planladı, hatların geçeceği noktalarda incelemelerde bulundu. Teknik incelemeye DSİ, Gazdaş, Tredaş, Türk Telekom ve Lüleburgaz Belediyesi'nden yetkili personeller katıldı.