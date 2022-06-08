Lüleburgaz'da Yayalaştırılmış Alanlarda Motosiklet Kullanımı 20 Haziran'dan İtibaren Yasak - Haberler

Lüleburgaz Belediye Meclisi, yayalaştırılmış alanda yaşanan motosiklet kullanımının önüne geçmek için önemli bir karara imza attı. Bu doğrultuda 20 Haziran itibarıyla yayalaştırılmış alanda motosiklet kullanımı engellenecek. Bölgenin trafiğe kapalı olduğu saatlerde geçerli olacak uygulamaya uymayan sürücüler hakkında idari yaptırım uygulanacak.

Lüleburgaz Belediye Meclisi özellikle pandemi sonrası paket servis hizmetlerinin artması sonucu yayalaştırılmış alanda artan motosiklet kullanımının önüne geçmek ve yaya güvenliğini sağlamak için düğmeye bastı. Belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda 20 Haziran itibarıyla yayalaştırılmış alanda motosiklet kullanan kişilere, Lüleburgaz Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliği hükümlerince idari yaptırım uygulanacak.

O TAŞITLARLA GİRİŞE İZİN VERİLMEYECEK

Yaya güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir karar olan uygulama kapsamında yayalaştırılmış bölgeye sadece bisiklet, 0,25 kw altı elektrikli bisikletler, scooter ve elektrikli scooterler sadece bisiklet yolunu kullanarak, trafik yön ve levhalarına uygun olarak giriş yapabilecek. Söz konusu izin verilen taşıtların bisiklet yolu haricinde yayalaştırılmış bölgeyi kullanmasına izin verilmeyecek.

MOTOSİKLETLERE AYRI PARK YERİ

Meclis kararında motosiklet ve elektrikli 0,25 kw üstü elektrikli motosikletlerin trafiğe kapalı saatlerde yaya bölgesini kullanmalarının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında mümkün olmadığı belirtilerek, yayalaştırılmış bölgeye ve yayalaştırma bariyerlerine yakın noktalarına motosiklet park yerlerinin yapılmasına karar verildi. Tüm bunlarla birlikte bisiklet, 0,25 kw altı elektrikli bisiklet, scooter ve elektrikli scooterların da kendileri için ayrılmış olan park bölgelerine park etmelerine kararı alınırken, park yerinin yetmemesi durumunda da uygun noktaların belirlenerek park sayısının arttırılması kararına varıldı.

ANKA / Yerel