Lüleburgaz'da Organik Atıklar Gübreye Dönüştürülüyor - Haberler

Lüleburgaz Belediyesi kent genelindeki organik ve bitkisel atıkları kompost makinesi aracılığıyla gübre haline getirmeye başladı.

Daha yaşanabilir ve temiz bir kent için kolları sıvayan Lüleburgaz Belediyesi, bir çevreci yatırımı daha faaliyete geçirdi. Belediye bu çerçevede pazar yerlerinde kalan sebze ve meyve artıklarıyla, lokanta ve yemekhanelerden topladığı yemek artıklarını dönüştürmeye başladı. Dönüştürülen atıklar, torf isimli gübre haline getirilerek doğaya kazandırılıyor.

VATANDAŞA DAĞITILACAK

Kompost makinesinin dönüştürdüğü atıklar ise 5'er litrelik poşetler halinde vatandaşa gübre olarak dağıtılacak. Gübreler, vatandaşlar tarafından gerek bahçe gerekse saksı bitkilerinin toprağında kullanılabilecek.

ANKA / Yerel