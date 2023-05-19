Lüleburgaz'da On Binler Bağımsızlık Coşkusuyla Yürüdü

Lüleburgaz’da dün akşam gerçekleştirilen geleneksel 'Bağımsızlık Yürüyüşü'nde on binlerce Lüleburgazlı, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü. Yürüyüşün sonunda Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mert Derecik bağımsızlık ateşini yaktı.

Lüleburgaz'da dün akşam gerçekleştirilen geleneksel 'Bağımsızlık Yürüyüşü'nde on binlerce Lüleburgazlı, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü. Yürüyüşün sonunda Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mert Derecik bağımsızlık ateşini yaktı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 19 Mayıs'tan bir gün önce gerçekleştirdiği 'Bağımsızlık Yürüyüşü' on binlerce Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı Lüleburgazlının katılımıyla gerçekleşti. Son yılların en yoğun katılımına sahne olan yürüyüşte yaklaşık 30 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler, marşlar eşliğinde Edirne Bayırı'na yürüdü. Burada Başkan Gerenli, ve Gençlik Meclisi Başkanı Derecik, bağımsızlık ateşini büyük bir coşkuyla yaktı. Bağımsızlık ateşinin yakılmasının ardından yurttaşlar, hep birlikte Trakya havaları eşliğinde dostluk, barış ve kardeşlik halayı çekti.