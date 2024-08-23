Lüleburgaz'da Hayırseverlerden 25 Ton Karpuz Dağıtıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hayırseverler, vatandaşlara 25 ton karpuz dağıttı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyünde hayırsever vatandaşlar, tır dolusu 25 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevreledi. Kısa sürede 25 ton karpuz bitti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Alacaoğlu Köyü Muhtarı Ünal Çetin, "Köy sakinlerine bedelsiz olarak karpuz dağıtan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Hayırseverlerimiz tarafından 25 ton Karacabey karpuzu dağıtılmıştır. Hayırseverlerimiz köy muhtarlığımıza gelerek bu sıcak yaz gününde, karpuz fiyatlarının da yüksek olmasından dolayı böyle bir şey yaptı. Bizde herkesin bu havalarda en azından bir karpuz yemesini istedik" ifadelerine yer verdi. - KIRKLARELİ