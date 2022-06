Lüleburgaz'da Bitkisel Atıklardan Elde Edilen Gübre Halka Dağıtıldı - Haberler

Lüleburgaz Belediyesi topladığı organik ve bitkisel atıklardan elde ettiği torf gübresini Kongre Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle vatandaşa dağıttı. Vatandaşlar, getirdikleri en az bir torba organik ya da bitkisel atık karşılığında 5'er litrelik gübreyi belediye ekiplerinden aldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin çevreci yatırımlarından biri olan kompost makinesinden elde edilen gübreler vatandaşa dağıtıldı. Kent genelinden toplanan organik ve bitkisel atıkların kompost makinesi aracılığıyla elde edilen 150 torba kompost gübre kısa sürede tükendi.

ATIK GETİRENE TORF GÜBRE VERİLDİ

Temizlik ve Çevre Müdürlüğü'nün Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında dağıttığı torf gübre, vatandaşın getirdiği her atık karşılığında verildi. Belediye'nin geri dönüştürerek elde ettiği gübreler bahçe ve saksı bitkilerinde kullanılıyor.

"ÇEVRECİ ÇALIŞMALARA İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Düzenlenen etkinlik öncesi konuşma yapan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, iklim krizinin yarattığı olumsuzluklara karşı bir an önce önlem alınması gerektiğini vurguladı. Dünyada 1 milyardan fazla insanın iklim değişikliğinden etkileneceğini söyleyen Başkan Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi olarak tüm olumsuzluklara karşın çevreci yatırımlarına devam edeceklerini belirtti. Halihazırda İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi ile birlikte kent genelindeki inşaat ve yıkıntı atıklarının Belediye tarafından dönüştürüldüğünü, bu uygulamanın da Trakya'da ilk olduğunu hatırlatan Başkan Gerenli, kompost makinesi, talaş makinesi, Akıllı Atık Tanıma Sistemi ve Mobil Atık Toplama Aracı'yla geri dönüşümün her alanında var olduklarını söyledi. Başkan Gerenli, "Organik ve bitkisel atıklardan elde ettiğimiz gübreleri komşularımızla paylaşıp öğrenci ve öğretmenlerimizin gerçekleştirdiği etkinliklerle çevre farkındalığı oluşturduk. Her alanda geri dönüşümü destekleyecek çevreci çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GERİ DÖNÜŞÜM DEFİLESİ

Öte yandan etkinlikler kapsamında Kocasinan İlkokulu öğrencileri geri dönüşüm defilesi düzenledi. Geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kıyafetleri giyen minikler, hem çevre mesajı verdi hem de büyüklerine taş çıkartarak nefesleri kesti. Tüm bunlarla birlikte Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Eko Okul" sergisi de Kongre Meydanı'nda yerini alırken, etkinliğe katılan tüm çocuklar atık lastikleri boyayarak geri dönüşüme kazandırdı.

ANKA / Yerel