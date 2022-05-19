Lüleburgaz'da Binler Bağımsızlık Yürüyüşünde Buluştu - Haberler

Lüleburgaz'da her yılın 18 Mayıs akşamı düzenlenen 'Bağımsızlık Yürüyüşü' yine büyük bir coşkuya sahne oldu. Olumsuz hava şartlarına rağmen binlerce Lüleburgazlı, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşte yer aldı. Coşku, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin bağımsızlık ateşini yakmasıyla doruğa çıktı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs'ın arifesinde her yıl düzenlediği 'Bağımsızlık Yürüyüşü' bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Gün boyu süren olumsuz hava şartlarına rağmen binlerce Lüleburgazlı, saatler 21.00'i gösterdiğinde Kongre Meydanı'nda buluştu. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk imzalı tişörtleriyle meydana gelen Lüleburgazlılar, marşlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Yürüyüşte halkla birlikte CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Belediye Meclis Üyeleri, Lüleburgaz Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mert Derecik ve Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç de yer aldı.

BAĞIMSIZLIK ATEŞİ COŞKUYLA YAKILDI

Bağımsızlık ateşi her yıl olduğu gibi bu yıl da Edirne Bayırı mevkiinde Milletvekili Kayan, Başkan Gerenli ve eşi Aysu Yetim Gerenli, Meclis Üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Dinç ve Gençlik Meclisi Başkanı Derecik tarafından yakıldı.Ateşin metrelerce yüksekliğe ulaşmasıyla birlikte coşku doruğa çıktı. Binler, ellerinde bayraklar ve marşlar eşliğinde coşkuya eşlik etti.