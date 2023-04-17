Lüleburgaz'da 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği Coşkusu Taekwondo ve Tenisle Başladı

Lüleburgaz’da bu yıl 32’ncisi gerçekleştirilecek 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği hafta sonu Taekwondo Şenliği ve Kort Tenisi Şenliği’yle başladı. Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi ve Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’nde düzenlenen şenliklerde yüzlerce çocuk unutulmaz bir gün yaşadı.

Lüleburgaz'da bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilecek 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği hafta sonu Taekwondo Şenliği ve Kort Tenisi Şenliği'yle başladı. Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi ve Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde düzenlenen şenliklerde yüzlerce çocuk unutulmaz bir gün yaşadı.

Lüleburgaz'da 32'nci 23 Nisan Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, cumartesi günü Taekwondo Şenliği ve Kort Tenisi Şenliği'yle başladı. LYKA ve LYFA'da gün boyu süren etkinliklerde minikler, sporla iç içe unutulmaz bir gün yaşadı. Minik sporculara katılım madalyalarını, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş verdi.

350 ÇOCUK TAEKWONDODA BULUŞTU

LYFA Kapalı Spor Salonu'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen 350 çocuk, Taekwondo Şenliği'nde bir araya geldi. Çocuklar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken, müsabakalara dostluk hakim oldu. Öte yandan, dereceye giren miniklere madalyalarını, Başkan Yardımcısı Pektaş ile Gençlik ve Spor Lüleburgaz İlçe Müdür Vekili Serkan Sarıyıldız verdi.

KORT TENİSİ ŞENLİĞİ'NDE BÜYÜK HEYECAN

Öte yandan, yoğun yağmura rağmen LYKA'da gerçekleşen Kort Tenisi Şenliği'ne de katılım yüksek oldu. Bulgaristan'dan da minik misafirlerin yer aldığı turnuvanın sonunda dereceye giren minik raketlere madalya ve kupalarını, Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş verdi. Pektaş daha sonra turnuvada yer alan tüm sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.