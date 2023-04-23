Lüleburgaz'da 23 Nisan Stadyumda Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Lüleburgaz’da yıllar süren uzun bir aradan sonra yeniden stadyumda kutlandı. Çocukların büyük bir emekle hazırlandığı 8 Kasım Stadı’nda gerçekleştirilen gösteriler, binlerce vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Lüleburgaz'da yıllar süren uzun bir aradan sonra yeniden stadyumda kutlandı. Çocukların büyük bir emekle hazırlandığı 8 Kasım Stadı'nda gerçekleştirilen gösteriler, binlerce vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Lüleburgaz'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu büyük bir coşkuyla başladı. Ulusal egemenliğin 103'üncü yılında etkinlikler çocukların temsili kaymakam, garnizon komutanı, belediye başkanı, ilçe emniyet müdürü ve ilçe jandarma komutanı olmasıyla başladı. Etkinlikler Yeni Tören Alanı'nda çelenk sunma töreniyle sürdü.

STADYUMDA BÜYÜK HEYECAN

Çelenk sunma töreninin ardından ise etkinlikler stadyumda devam etti. 23 Nisan'a hazırlanan 8 Kasım Stadyumu'nda yıllar sonra ilk kez bir resmi bayram kutlandı. Büyük bir coşkuya sahne olan kutlamalarda çocukların gösterileri büyük beğeni topladı.

Stadyumda gerçekleştirilen gösterilerin ardından ise resmi bayram programı sona erdi.

"UZUN YILLAR SONRA İLK KEZ"

Resmi törenin ardından açıklama yapan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı uzun yıllar sonra ilk kez stadyumda kutlama heyecanını çocuklarımızla paylaştık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız bir kez daha kutlu olsun" dedi.