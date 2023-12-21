Lüleburgaz Belediyesi Sevgi Korosu ve Çoksesli Çocuk ve Gençlik Korosu, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde yeni yıl konseri verecek. Konserler 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Lüleburgaz Belediyesi Sevgi ve Çoksesli Çocuk Koroları ile Gençlik Korosu Yeni Yıl Konseri Verecek

Lüleburgaz Belediyesi Sevgi ve Çoksesli Çocuk Koroları ile Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu, yeni yılı iki özel konserle karşılayacak.

Lüleburgaz Belediyesi Sevgi Korosu ve Çoksesli Çocuk ve Gençlik Korosu, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) Cahit Irgat Salonu'nda yeni yıl konseri verecek.

Katıldıkları birçok yarışmada kazandıkları ödüllerle Lüleburgaz'ın gururu olan Lüleburgaz Belediyesi Sevgi Korosu ve Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu'nun vereceği konser, 23 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Öte yandan, sanat alanında kenti başarıyla temsil eden Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu da 24 Aralık Pazar akşamı yeni yıl konseri ile dinleyicilerle buluşacak.

Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu'nun konseri, LYSA Cahit Irgat Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.