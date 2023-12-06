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Lüleburgaz Belediyesi'nin "Sevgi Mağazası" 2 Bin 140 Vatandaşa Kıyafet Desteği Sağladı

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Lüleburgaz Belediyesi’nin 2021 yılında “İyilik elden ele” sloganıyla ihtiyaç sahibi aileler için hizmete sunduğu Sevgi Mağazası, bugüne kadar 2 bin 140 vatandaşa 30 bin adede yakın kıyafet desteği sağladı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 yılında "İyilik elden ele" sloganıyla ihtiyaç sahibi aileler için hizmete sunduğu Sevgi Mağazası, bugüne kadar 2 bin 140 vatandaşa 30 bin adede yakın kıyafet desteği sağladı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin "İyilik elden ele" sloganıyla 2021 yılında hayata geçirdiği Sevgi Mağazası, 3 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet desteğini sürdürüyor. Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde bulunan Sevgi Mağazası'nda, kullanılabilecek durumda olan giysi, çanta ayakkabı ve her türlü tekstil ürünü bağışçılardan teslim alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturuluyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz bir şekilde faydalanabileceği mağazada, kurulduğu günden bugüne kadar 2 bin 140 vatandaşa, 30 bin adede yakın kıyafet desteği sağlandı. Vatandaşlar muhtarlıklardan aldıkları ihtiyaç sahibi olduklarını gösterir belgeyle Sevgi Mağazası'ndan 3 ayda bir kıyafet desteği alabiliyor. Bağışçılar, kullanılabilecek durumdaki giysi, çanta, ayakkabı ve tekstil ürünlerini haftanın her günü Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'ndeki görevlilere teslim edebiliyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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