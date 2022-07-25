Lüleburgaz Belediyesi'nden Halka 1,5 Milyon TL'lik Destek

Lüleburgaz Belediyesi 2022'nin ilk altı ayında nakdi ve ayni olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli destek paketleriyle yaklaşık 1,5 milyon TL'lik destek sağladı. Destek paketleriyle ilgili konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda komşularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu ekonomik bunalımı birbirimizin elini tutarak, dayanışma içinde olarak atlatacağız" dedi.

Yurt genelinde yaşanan ekonomik krizin etkileri Lüleburgaz'da da hissedilirken Lüleburgaz Belediyesi, ortaya koymaya devam ettiği destek paketleriyle halkıyla dayanışma içerisinde olmaya devam ediyor. Lüleburgaz Belediyesi, bu yılın sadece ilk 6 ayında çeşitli destek paketleriyle yaklaşık 1,5 milyon TL'lik nakdi ve ayni destekte bulundu.

ÜNİVERSİTELİ AİLELERE 424 BİN TL

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen yardım projeleri doğrultusunda çocukları üniversitede öğrenim gören aileler unutulmadı. Geçen yıl üniversitelerin güz döneminde 138 aileye 287 bin TL'lik destekle başlayan 'Üniversiteli Aile Desteği' destek programı çerçevesinde bahar döneminde toplam 180 aileye 424 bin TL'lik nakdi destekte bulunuldu.

Bunların yanı sıra geçen Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 996 aileye toplam 350 bin TL değerinde Halk Kart dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar kendilerine dağıtılan Halk Kartlar ile erzak ihtiyacını giderebildi. Geçen yıl sonunda 'Kara Kış Destek Paketi' kapsamında başlattığı 'Ek Gıda ve Bez Desteği' programı ile birlikte 141 bebeğe 274 bin 677 TL'lik ek gıda ve bez desteği verilmeye başlandı. Program kapsamında ilk 6 ay anne sütünün önemine dikkat çekmek için bebeklere 6'ncı aylarını doldurduktan sonra ek gıda desteğine geçilmeye başlandı.

"AMACIMIZ YOK EDİLMİŞ YOKSULLUK YARATMAK"

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hareket etmeye devam edeceklerini vurgulayan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Her zaman söylediğim gibi, bizim amacımız doyurulmuş yoksullar yaratmak değil, yok edilmiş bir yoksulluğa ulaşmaktır. Lüleburgaz Belediyesi olarak desteklerimize devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda komşularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu ekonomik bunalımı birbirimizin elini tutarak, dayanışma içinde olarak atlatacağız" diye konuştu.

ANKA / Yerel