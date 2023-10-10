Lüleburgaz Belediyesi'nden 293 Bebeğe 1.8 Milyon TL'lik Destek

Lüleburgaz Belediyesi’nin yeni bebek sahibi olan ailelere yönelik başlattığı “Ek Gıda ve Bez Desteği” programı, tüm hızıyla devam ederken, bugüne kadar 293 bebeğe 306 bin 436 adet bez, 4 bin 712 adet ek gıda olmak üzere toplamda 1.8 milyon TL’lik destek verilmiş oldu.

Lüleburgaz Belediyesi'nin yeni bebek sahibi olan ailelere yönelik başlattığı "Ek Gıda ve Bez Desteği" programı, tüm hızıyla devam ederken, bugüne kadar 293 bebeğe 306 bin 436 adet bez, 4 bin 712 adet ek gıda olmak üzere toplamda 1.8 milyon TL'lik destek verilmiş oldu.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 yılı sonunda "Kara Kış Destek Paketi" kapsamında başlattığı "Ek Gıda ve Bez Desteği" programı bugüne kadar yüzlerce aileye ulaştı.

"Önce Anne Sütü Önce Aşı" sloganıyla ihtiyaç sahibi 293 bebeğe bugüne kadar 306 bin 436 adet bez, 4 bin 712 adet ek gıda desteğinde bulunuldu. Böylelikle 293 bebeğe toplamda 1.8 milyon TL'lik destek verilmiş oldu.

"Ek Gıda ve Bez Desteği" programına başvurular, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılabiliyor.