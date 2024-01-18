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Lüleburgaz Belediyesi, Güneş Enerjisi Sistemleri Kurarak Elektrik İhtiyacını Karşılayacak

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Lüleburgaz Belediyesi, tesislerine ait elektrik ihtiyacını güneş enerjisi sistemleri kurarak karşılamak için projeyi başlattı. Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nin çatısı ve Atıksu Arıtma Tesisi'nin yanındaki araziye güneş enerjisi santralleri kurulacak. Proje, 2024 yılında tamamlanması planlanıyor ve sürdürülebilir enerji üretimine katkı sağlayacak.

Lüleburgaz Belediyesi, tesislerine ait elektrik ihtiyacını güneşten karşılamak için düğmeye bastı. Bu kapsamda Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nin çatısı ve Atıksu Arıtma Tesisi'nin yanında bulunan belediyeye ait yaklaşık 20 bin metrekarelik araziye güneş enerji sistemleri kurulacak.

Lüleburgaz Belediyesi'ne ait tesislerin elektrik ihtiyacının karşılanacağı projede yapım aşamasına gelindi.

'Yap-işlet-devret' modeliyle gerçekleştirilecek projeyle üretilen elektriğin bir kısmı, Lüleburgaz Belediyesi'ne ait tesislerde kullanılacak.

Proje kapsamında Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi çatısındaki 2 bin 900 metrekarelik alan ile Durak Mahallesi'nde Atıksu Arıtma Tesisi'nin yanında belediyeye ait yaklaşık 20 bin metrekarelik araziye güneş enerjisi santralleri kurulacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınacak GES ruhsat sürecinin tamamlanmasından sonra sistemlerin kurulumuna başlanacak.

2024 yılı içerisinde tamamlanması beklenen proje, talep ve ihtiyaca göre genişletilecek.

Güneş enerjisi sistemleri sayesinde Lüleburgaz Belediyesi, tesislerinde ihtiyacı olan elektriği güneşten karşılayarak hem önemli bir tasarruf sağlayacak hem de sürdürülebilir ve temiz enerji üretimine katkı yapmış olacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

Lüleburgaz Güneş Çevre Belediye Enerji Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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