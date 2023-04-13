Lüleburgaz Belediyesi Ekiplerinden Durak Mahallesi'nde Yol Çalışması

Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, Durak Mahallesi’nde kilit parke taş çalışması yürütüyor. Kısa sürede tamamlanması beklenen çalışmanın ardından mahallede altyapısı tamamlanan ve ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da yenileme çalışması yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, Durak Mahallesi'nde kilit parke taş çalışması yürütüyor. Kısa sürede tamamlanması beklenen çalışmanın ardından mahallede altyapısı tamamlanan ve ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da yenileme çalışması yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde bir diğer nokta ise Durak Mahallesi oldu. Ekipler, birçok noktasında içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığı mahallede yenileme çalışması başlattı.

Durak Mahallesi'ndeki çalışmalar doğrultusunda Zafer 2 ve Zafer 3. ara sokaklar yaklaşık 5 bin metrekarelik kilit parke taşla yenilenirken altyapısı tamamlanan ve sorunlu olan diğer sokaklar da bu yıl içerisinde yenilenecek.