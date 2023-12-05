Lüleburgaz Belediye Başkanı Kadın İşçilerle Buluştu

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi'nin yıl dönümü dolayısıyla kadın işçilerle bir araya geldi. Temizlik İşleri Şantiyesi'nde gerçekleşen buluşmada Gerenli, kadın işçilerin istek ve taleplerini dinledi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi'nin yıl dönümü dolayısıyla kadın işçilerle bir araya geldi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi'nin yıl dönümü dolayısıyla Temizlik İşleri Şantiyesi'nde emekçi kadınlarla bir araya geldi. Buluşmaya Belediye Başkanı Yardımcısı Leyla Güncer ve Gökhan Kaya Atay da katıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kadın işçilerle sohbet eden Gerenli, istek ve talepleri dinledi.

Gerenli; "Yazın sıcağında, kışın soğuğunda, gün ağarmadan yola koyulan emekçi kadınlarımızla birlikte daha temiz ve yaşanabilir bir Lüleburgaz için dün olduğu gibi bugün de görevimizin başındayız. Dünya Kadın Hakları Günü bir kez daha kutlu olsun" dedi.