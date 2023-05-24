'lüleburcaz Konserleri' Devam Ediyor

'Lüleburcaz Konserleri'nin 3'üncüsü Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde (LYSA) dün akşam düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin kültür sanat etkinliklerinden Lüleburcaz Konserleri'nin 3'üncüsü, dün akşam LYSA Cahit Irgat Salonu'nda düzenlendi. Türkiye'nin caz alanında yetiştirdiği usta isimlerin bir araya geldiği konser beğeni topladı. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, konuk sanatçı olarak Volkan Öktem ile Lüleburgazlı Çağdaş Oruç yer adı.