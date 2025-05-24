Lüle Taşı Sanatçısı Mehmet Başsav İçin Taziye Mesajı Yayınlandı

Lüle Taşı Sanatçısı Mehmet Başsav İçin Taziye Mesajı Yayınlandı
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 69 yıl boyunca lüle taşı işleyen ve estetik boyut kazandıran sanatçı Mehmet Başsav için taziye mesajı yayımladı. Başsav, 2021'de Yaşayan İnsan Hazinesi ödülüne layık görüldü.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, portre ve büst çalışmalarıyla lüle taşı işlemeciliğine estetik bir boyut kazandıran lüle taşı sanatçısı Mehmet Başsav için taziye mesajı yayımladı.

Portre ve büst çalışmalarıyla lüle taşı işlemeciliğine estetik bir boyut kazandıran, 69 yıl boyunca lüle taşı işleyen, 2021'de geleneksel lüle taşı işlemeciliği alanında Yaşayan İnsan Hazinesi ödülüne layık görülen değerli sanatçı Mehmet Başsav vefat etti. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sanatçı için taziye mesajı yayımladı. Vali Aksoy'un taziye mesajında, "Portre ve büst çalışmalarıyla lüle taşı işletmeciliğine estetik bir boyut kazandıran, 69 yıl boyunca lüle taşını işleyen, 2021'de geleneksel lüle taşı işlemeciliği alanında Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına layık görülen değerli görülen değerli sanatçımız Mehmet Başsav'a Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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