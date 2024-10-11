Lübnan'dan gelen ikinci gemideki yolcuların tahliyesi de tamamlandı

Lübnan'dan Türk vatandaşlarını getiren Deniz Kuvvetlerine ait ikinci gemi Sancaktar'da bulunan yolcular Mersin Limanı'na getirilerek tahliyesi tamamlandı. Türkiye'ye geldikleri için sevinçli olduklarını ifade eden yolcular, Lübnan'da durumun şu anda zor olduğunu kaydetti.

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının koordinesiyle İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dün Deniz Kuvvetlerine ait iki gemi Lübnan'a gitti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar'ın ardından 377 yolcusu bulunan Sancaktar da Mersin Limanı'na ulaştı. Limana yanaşan gemiden önce engelli, hasta ve yaşlılar tahliye edildi. Yolcular, hazır bekleyen otobüs ve midibüslerle konaklayacağı yerlere götürüldü. Bazı hastalar da ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapıldı.

"Türkiye'ye geldiğimiz için çok sevinçliyiz"

Tahliye edilenlerden Orhan Havar, "Savaş bölgesine çok yakındık. Orada mahsur kaldık. Devletimiz sağ olsun bize sahip çıktı, yalnız bırakmadı. Oradan bizi tahliye etti. Türkiye'ye geldiğimiz için çok sevinçliyiz. Orada durum çok karışık, nereye bomba düşeceği belli olmuyor. Belirli bölgelerde savaş olmasına rağmen, şehrin ortasına bomba düşüyor. Hiçbir yer güvenli değildi. Bizim gibi mahsur kalan bir sürü insan var. Ama sağ olsun ülkemiz orada bizi bırakmadı" dedi.

"Orada kalanlar için durum çok zor"

Nijeryalı eşi ve 7 aylık bebeği Hilda ile tahliye edilen Goncagül Udigwe ise insanların Lübnan'da zor durumda olduğunu belirterek, "Türkiye'de böyle bir şey görmedim. Tahliye olunca çok sevindik. Çünkü bazı uçaklar seferleri iptal ediliyordu, bu tahliye haberine çok sevindik. Ama orada kalanlar için durum çok zor. Yolculuğumuz çok iyi geçti, sürekli ilgileniyorlardı.

Beyrut'tan geldiğini aktaran Necip Tunç da, "Durum orada çok zor. Millet korkuyor, hiç rahat yok. Bizler geldik. Devletimizden, ordumuzdan Allah razı olsun. Allah güç kuvvet ve zaferler versin inşallah" ifadelerini kullandı. - MERSİN