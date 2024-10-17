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Lübnan'daki Türk Vatandaşlarının Tahliyesi Devam Ediyor

Lübnan'daki Türk Vatandaşlarının Tahliyesi Devam Ediyor
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Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi kapsamında 169 kişi, charter uçuşuyla Beyrut'tan Türkiye'ye getirildi. Gelen yolcular, Lübnan'daki zor yaşam koşullarını aktardılar.

Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Lübnan'dan ayrılmak isteyen 169 Türk vatandaşı charter uçuşu ile Beyrut'tan Türkiye'ye getirildi.

İsrail'in Lübnan'ı bombalamasının ardından bu ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Ayarlanan charter uçuşu ile bugün 169 Türk vatandaşı yurda getirildi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan gelen özel uçak önce Çukurova Havalimanı'na indi. Burada 110 yolcuyu indiren uçak daha sonra 59 yolcusuyla birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi.

Lübnan'dan gelen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı. Lübnan'da yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir Türk vatandaşı, "Takip ediyorsunuzdur televizyonlardan da biz de içerde bulunduk bu noktada. Devlet memuru olarak görev yapıyordum" ifadelerini kullandı.

Lübnan'da yaşamanın zor olduğunu söyleyen bir yolcu ise "Lübnan'da yaşamak çok zor. İstanbul'a geldim. İstanbul'da Başakşehir'de oturuyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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