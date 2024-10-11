Üye Girişi
Haberler

Lübnan'daki Savaş Suriyeli Göçmenleri Sıkıştırıyor

Lübnan'daki Savaş Suriyeli Göçmenleri Sıkıştırıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'da devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Suriyeli göçmenler, Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesine yeniden göç etmeye başladı. 2011'deki iç savaş sonrası Lübnan'a sığınan 2 bin 700 kişi, 3 Ekim'den bu yana bu bölgeye ulaştı.

Lübnan'da yaşanan savaştan kaçan Suriyeli göçmenler, Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesine ulaşmaya başladılar.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası savaştan kaçışlar devam ediyor. 2011'de Suriye'de başlayan iç savaş sonrası Lübnan'a sığınan Suriyeliler de yaşamlarını sürdürdükleri bölgelerden yeniden göç etmek zorunda kaldı. 3 Ekim'den bu yana kaçışların sürdüğü Lübnan'dan Humus'a, ardından da Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus'a 2 bin 700 kişi göç etti. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Orta Doğu Göçmenler Politika Suriye İsrail Lübnan Yerel Dünya

Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti

Şubeleri sinek avlayan Köfteci Yusuf için harekete geçtiler
Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı

Sahte mehdi müritleriyle birlikte gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef bu akşam var mı? 11 Ekim Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? TV8 YAYIN AKIŞI 11 EKİM | Bu akşam TV8'de Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var? SON DAKİKA: Gebze Belediyesi'nde neler oluyor? Sokak hayvanları öldürüldü mü? Gebze Belediyesi'nde ne oldu? Gebze Belediyesi hayvan katliamı olayı nedir? EXXEN CANLI İZLE: Türkiye-Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (11 Ekim) hangi maçlar var? Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? 11 Ekim hangi burç? 11 Ekim yükseleni ne? Gebze Belediyesi hangi parti? Gebze Belediye Başkanı kimdir? KPSS Ortaöğretim infaz koruma memuru (gardiyan) puanı 2024: KPSS gardiyanlik kaç puan 2024? BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.