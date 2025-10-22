Haberler

Louvre Müzesi Soygunu Sonrası Yeniden Ziyarete Açıldı

Fransa'nın ünlü Louvre Müzesi, 19 Ekim'de gerçekleşen yaklaşık 88 milyon euro değerindeki mücevher soygununun ardından bugün yeniden ziyaretçilere kapılarını açtı. Soygunun ardından müze, 3 gün süreyle kapalı kalmıştı.

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
